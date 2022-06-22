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https://arabic.sputniknews.com/20220622/تحية-محمد-بن-سلمان-لولي-العهد-الأردني-تثير-تفاعلا-على-مواقع-التواصل-فيديو-1064024340.html
تحية محمد بن سلمان لولي العهد الأردني تثير تفاعلا على مواقع التواصل... فيديو
تحية محمد بن سلمان لولي العهد الأردني تثير تفاعلا على مواقع التواصل... فيديو
أثارت تحية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لحظة نزوله من الطائرة في العاصمة الأردنية عمان لولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله، تفاعلا واسعا... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T08:25+0000
2022-06-22T08:25+0000
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وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو من لحظة نزول محمد بن سلمان من الطائرة في الأردن وطريقة التحية بينه وبين العاهل الأردني وولي عهده.وأبرز النشطاء العناق الحار بين الملك عبد الله الثاني ونجله الأمير الحسين بن عبد الله مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وعبر نشطاء الإنترنت في كلا الرياض وعمان عن سعادتهم بالعلاقات المتميزة بين قادة بلديهما، قائلين إنها "لقطة تختصر مافي الصدور بين الشعبين".وأبرز نشطاء أيضا لحظة تقليد العاهل الأردني لولي العهد السعودي قلادة الحسين بن علي حيث تعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.وكانت وكالة الأنباء الأردنية قد ذكرت أنه جرت مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، حيث عزفت الموسيقى السلامين الملكي السعودي والأردني، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للضيف.وعقدا الجانبان مباحثات ثنائية شملت تعزيز التعاون الاقتصادي والقطاعات التي يمكن لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المساهمة فيها وتطرق الجانبان إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية.وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن المملكة تقف بشكل دائم إلى جانب السعودية ضد أي اعتداءات تتعرض لها، مشيرًا إلى أن "أمن السعودية من أمن الأردن والمنطقة".من جانبه أعرب ولي العهد السعودي عن حرص الرياض على توطيد العلاقات مع عمّان، وإدامة التنسيق والتشاور تحقيقا لمصالحهما وخدمة لقضايا المنطقة.وتأتي زيارة محمد بن سلمان إلى الأردن كثاني محطة في جولة بدأت بمصر ومن المنتظر أن تشمل تركيا أيضًا.
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أخبار الأردن, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي

تحية محمد بن سلمان لولي العهد الأردني تثير تفاعلا على مواقع التواصل... فيديو

08:25 GMT 22.06.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIالأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد الأردن
الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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أثارت تحية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لحظة نزوله من الطائرة في العاصمة الأردنية عمان لولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو من لحظة نزول محمد بن سلمان من الطائرة في الأردن وطريقة التحية بينه وبين العاهل الأردني وولي عهده.
وأبرز النشطاء العناق الحار بين الملك عبد الله الثاني ونجله الأمير الحسين بن عبد الله مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وعبر نشطاء الإنترنت في كلا الرياض وعمان عن سعادتهم بالعلاقات المتميزة بين قادة بلديهما، قائلين إنها "لقطة تختصر مافي الصدور بين الشعبين".
وأبرز نشطاء أيضا لحظة تقليد العاهل الأردني لولي العهد السعودي قلادة الحسين بن علي حيث تعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.
وكانت وكالة الأنباء الأردنية قد ذكرت أنه جرت مراسم استقبال رسمية لولي العهد السعودي لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، حيث عزفت الموسيقى السلامين الملكي السعودي والأردني، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للضيف.
وعقدا الجانبان مباحثات ثنائية شملت تعزيز التعاون الاقتصادي والقطاعات التي يمكن لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار المساهمة فيها وتطرق الجانبان إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية.
وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن المملكة تقف بشكل دائم إلى جانب السعودية ضد أي اعتداءات تتعرض لها، مشيرًا إلى أن "أمن السعودية من أمن الأردن والمنطقة".
من جانبه أعرب ولي العهد السعودي عن حرص الرياض على توطيد العلاقات مع عمّان، وإدامة التنسيق والتشاور تحقيقا لمصالحهما وخدمة لقضايا المنطقة.

وتأتي زيارة محمد بن سلمان إلى الأردن كثاني محطة في جولة بدأت بمصر ومن المنتظر أن تشمل تركيا أيضًا.
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