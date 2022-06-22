https://arabic.sputniknews.com/20220622/حصيلة-هجوم-لـالقاعدة-على-حاجز-أمني-في-شبوة-جنوبي-اليمن-ترتفع-إلى-5-قتلى-و5-مصابين-1064036927.html
حصيلة هجوم لـ"القاعدة" على حاجز أمني في شبوة جنوبي اليمن ترتفع إلى 5 قتلى و5 مصابين
حصيلة هجوم لـ"القاعدة" على حاجز أمني في شبوة جنوبي اليمن ترتفع إلى 5 قتلى و5 مصابين
ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم يعتقد أن تنظيم "القاعدة" الإرهابي [المحظور في روسيا ومعظم دول العالم]، قد نفذه، فجر اليوم الأربعاء، على حاجز تفتيش في محافظة شبوة... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T11:31+0000
2022-06-22T11:31+0000
2022-06-22T11:31+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
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وقال مصدر في الشرطة اليمنية بمحافظة شبوة، لوكالة "سبوتنيك"، إن عدد ضحايا الهجوم على حاجز تفتيش لـ"قوات دفاع شبوة" قرب محطة ابن عامر على المدخل الشرقي لمدينة عتق مركز المحافظة، ارتفع إلى 5 قتلى و5 جرحى.وأضاف المصدر أن القوات الأمنية تعقبت سيارة للمهاجمين.وبوقت سابق أبلغ مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة وكالة "سبوتنيك" بمقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين جراء الهجوم.ويأتي الهجوم بعد ساعات على مقتل وإصابة 6 جنود من الجيش اليمني، جراء كمين استهدف آلية عسكرية في مديرية أحور شرق محافظة أبين جنوبي اليمن.وأواخر مايو/أيار الماضي، قُتل 5 جنود يمنيين وأصيب 6 من "قوات دفاع شبوة" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، إثر هجومين منفصلين، يشتبه أن عناصر "القاعدة" نفذتهما في ضواحي مدينة عتق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الحرب على اليمن
حصيلة هجوم لـ"القاعدة" على حاجز أمني في شبوة جنوبي اليمن ترتفع إلى 5 قتلى و5 مصابين
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ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم يعتقد أن تنظيم "القاعدة" الإرهابي [المحظور في روسيا ومعظم دول العالم]، قد نفذه، فجر اليوم الأربعاء، على حاجز تفتيش في محافظة شبوة الغنية بالنفط جنوبي اليمن، إلى 5 قتلى و5 جرحى.
وقال مصدر في الشرطة اليمنية بمحافظة شبوة، لوكالة "سبوتنيك"، إن عدد ضحايا الهجوم على حاجز تفتيش لـ"قوات دفاع شبوة" قرب محطة ابن عامر على المدخل الشرقي لمدينة عتق مركز المحافظة، ارتفع إلى 5 قتلى و5 جرحى.
وأضاف المصدر أن القوات الأمنية تعقبت سيارة للمهاجمين.
وبوقت سابق أبلغ مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة وكالة "سبوتنيك" بمقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين جراء الهجوم.
ويأتي الهجوم بعد ساعات على مقتل وإصابة 6 جنود من الجيش اليمني، جراء كمين استهدف آلية عسكرية في مديرية أحور شرق محافظة أبين جنوبي اليمن.
وأواخر مايو/أيار الماضي، قُتل 5 جنود يمنيين وأصيب 6 من "قوات دفاع شبوة" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، إثر هجومين منفصلين، يشتبه أن عناصر "القاعدة" نفذتهما في ضواحي مدينة عتق.