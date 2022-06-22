https://arabic.sputniknews.com/20220622/ريما-الرحباني-تنشر-صورة-حديثة-لفيروز-مع-ولديها-زياد-وهلي-1064044039.html
ريما الرحباني تنشر صورة حديثة لفيروز مع ولديها زياد وهلي
ريما الرحباني تنشر صورة حديثة لفيروز مع ولديها زياد وهلي
نشرت المخرجة ريما عاصي الرحباني، نجلة المطربة اللبنانية فيروز صورة جديدة تظهر فيها جارة القمر مع نجليها زياد وهلي. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T12:47+0000
2022-06-22T12:47+0000
2022-06-22T12:47+0000
المجتمع
فيروز
أخبار لبنان
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وقالت ريما إن الصورة التقطت في كنيسة السيّدة المحيدثة ببلدة بكفيا، وهي إحدى البلاد التابعة لقضاء المتن بمحافظة جبل لبنان.وأشارت إلى أن سبب تجمعهم في الكنيسة هو المشاركة في "القداس السنوي عن راحة نفس عاصي وليال الرحباني".وليال هي ابنة فيروز التي توفيت عام 1988 عن عمر لم تتجاوز 29 عاما بسبب جلطة دماغية وهو نفس السبب الذي أدى لوفاة والدها عاصي.أما هلي فيعاني من مرض اليرقان الحبشي، وقد تكون صورته مع أمه وزياد صورة نادرة نظرا لأنه لا يظهر عادة في أي صور، ويتم الاعتماد على صور قديمة كان فيها طفلا حيث يظهر في صورة جماعية مع والدته وأخوته.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
المجتمع, فيروز, أخبار لبنان
ريما الرحباني تنشر صورة حديثة لفيروز مع ولديها زياد وهلي
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نشرت المخرجة ريما عاصي الرحباني، نجلة المطربة اللبنانية فيروز صورة جديدة تظهر فيها جارة القمر مع نجليها زياد وهلي.
وقالت ريما إن الصورة التقطت في كنيسة السيّدة المحيدثة ببلدة بكفيا، وهي إحدى البلاد التابعة لقضاء المتن بمحافظة جبل لبنان.
وأشارت إلى أن سبب تجمعهم في الكنيسة هو المشاركة في "القداس السنوي عن راحة نفس عاصي وليال الرحباني".
وليال هي ابنة فيروز التي توفيت عام 1988 عن عمر لم تتجاوز 29 عاما بسبب جلطة دماغية وهو نفس السبب الذي أدى لوفاة والدها عاصي.
أما هلي فيعاني من مرض اليرقان الحبشي، وقد تكون صورته مع أمه وزياد صورة نادرة نظرا لأنه لا يظهر عادة في أي صور، ويتم الاعتماد على صور قديمة كان فيها طفلا حيث يظهر في صورة جماعية مع والدته وأخوته.