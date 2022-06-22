عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220622/ريما-الرحباني-تنشر-صورة-حديثة-لفيروز-مع-ولديها-زياد-وهلي-1064044039.html
ريما الرحباني تنشر صورة حديثة لفيروز مع ولديها زياد وهلي
ريما الرحباني تنشر صورة حديثة لفيروز مع ولديها زياد وهلي
نشرت المخرجة ريما عاصي الرحباني، نجلة المطربة اللبنانية فيروز صورة جديدة تظهر فيها جارة القمر مع نجليها زياد وهلي. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T12:47+0000
2022-06-22T12:47+0000
المجتمع
فيروز
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062799215_0:0:2796:1574_1920x0_80_0_0_ebbba4f10e02b260ee00c86bd4b922b5.jpg
وقالت ريما إن الصورة التقطت في كنيسة السيّدة المحيدثة ببلدة بكفيا، وهي إحدى البلاد التابعة لقضاء المتن بمحافظة جبل لبنان.وأشارت إلى أن سبب تجمعهم في الكنيسة هو المشاركة في "القداس السنوي عن راحة نفس عاصي وليال الرحباني".وليال هي ابنة فيروز التي توفيت عام 1988 عن عمر لم تتجاوز 29 عاما بسبب جلطة دماغية وهو نفس السبب الذي أدى لوفاة والدها عاصي.أما هلي فيعاني من مرض اليرقان الحبشي، وقد تكون صورته مع أمه وزياد صورة نادرة نظرا لأنه لا يظهر عادة في أي صور، ويتم الاعتماد على صور قديمة كان فيها طفلا حيث يظهر في صورة جماعية مع والدته وأخوته.
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1c/1062799215_277:0:2705:1821_1920x0_80_0_0_909c8235a29bc2f3cccf1074d1ae502d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
المجتمع, فيروز, أخبار لبنان

ريما الرحباني تنشر صورة حديثة لفيروز مع ولديها زياد وهلي

12:47 GMT 22.06.2022
© AFP 2022 / HASAN MROUEالفنانة اللبنانية، فيروز
الفنانة اللبنانية، فيروز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
© AFP 2022 / HASAN MROUE
تابعنا عبرTelegram
نشرت المخرجة ريما عاصي الرحباني، نجلة المطربة اللبنانية فيروز صورة جديدة تظهر فيها جارة القمر مع نجليها زياد وهلي.
وقالت ريما إن الصورة التقطت في كنيسة السيّدة المحيدثة ببلدة بكفيا، وهي إحدى البلاد التابعة لقضاء المتن بمحافظة جبل لبنان.
وأشارت إلى أن سبب تجمعهم في الكنيسة هو المشاركة في "القداس السنوي عن راحة نفس عاصي وليال الرحباني".
وليال هي ابنة فيروز التي توفيت عام 1988 عن عمر لم تتجاوز 29 عاما بسبب جلطة دماغية وهو نفس السبب الذي أدى لوفاة والدها عاصي.
أما هلي فيعاني من مرض اليرقان الحبشي، وقد تكون صورته مع أمه وزياد صورة نادرة نظرا لأنه لا يظهر عادة في أي صور، ويتم الاعتماد على صور قديمة كان فيها طفلا حيث يظهر في صورة جماعية مع والدته وأخوته.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала