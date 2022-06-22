https://arabic.sputniknews.com/20220622/فلسطين-تحقق-إنجازات-على-صعيد-الاتفاقيات-البيئية-الدولية-1064038584.html
فلسطين تحقق إنجازات على صعيد الاتفاقيات البيئية الدولية
فلسطين تحقق إنجازات على صعيد الاتفاقيات البيئية الدولية
حققت دولة فلسطين إنجازات ملموسة على صعيد الاتفاقيات البيئية الدولية حيث تم انتخابها ممثلة عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ رئيسا مشاركا في المكتب التنفيذي... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T11:49+0000
2022-06-22T11:49+0000
2022-06-22T11:49+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت وكالة أنباء "وفا" إن انتخاب فلسطين جاء مع اختتام فعاليات مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، والمؤتمر العاشر لأطراف اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة على مواد كيميائية ومبيدات في التجارة الدولية، واتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة.وأشادت سلطة جودة البيئة الفلسطينية بهذه الخطوة واصفة إياها بالإنجاز الوطني والدولي، الذي يجعل دولة فلسطين حاضرة في مشاركة العالم رؤيتها ومناقشتها للقضايا البيئية الدولية وخاصة قضايا النفايات والمواد الكيميائية الخطرة.واعتبرت سلطة جودة البيئة الفلسطينية أن "الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الرئيس محمود عباس تضع دولة فلسطين في مصاف الدول التي تتابع وتناقش مختلف القضايا العالمية حيث يعتبر المكتب التنفيذي لاتفاقية بازل السلطة التنظيمية والتنفيذية العليا الذي يقوم بمتابعة وتنفيذ قرارات اجتماع الأطراف بين الدورتين".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
فلسطين تحقق إنجازات على صعيد الاتفاقيات البيئية الدولية
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حققت دولة فلسطين إنجازات ملموسة على صعيد الاتفاقيات البيئية الدولية حيث تم انتخابها ممثلة عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ رئيسا مشاركا في المكتب التنفيذي لاتفاقية استكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة وانتخابها عضوا في الهيئة الفرعية للاتفاقية المتعلقة باستعراض المواد الكيميائية.
وقالت وكالة أنباء "وفا"
إن انتخاب فلسطين جاء مع اختتام فعاليات مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، والمؤتمر العاشر لأطراف اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة على مواد كيميائية ومبيدات في التجارة الدولية، واتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة.
وأشادت سلطة جودة البيئة الفلسطينية بهذه الخطوة واصفة إياها بالإنجاز الوطني والدولي، الذي يجعل دولة فلسطين حاضرة في مشاركة العالم رؤيتها ومناقشتها للقضايا البيئية الدولية وخاصة قضايا النفايات والمواد الكيميائية الخطرة.
واعتبرت سلطة جودة البيئة الفلسطينية أن "الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الرئيس محمود عباس تضع دولة فلسطين في مصاف الدول التي تتابع وتناقش مختلف القضايا العالمية حيث يعتبر المكتب التنفيذي لاتفاقية بازل السلطة التنظيمية والتنفيذية العليا الذي يقوم بمتابعة وتنفيذ قرارات اجتماع الأطراف بين الدورتين".