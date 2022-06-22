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https://arabic.sputniknews.com/20220622/كوريا-الجنوبية-تستعد-لتعزيز-التعاون-مع-5-دول-في-آسيا-الوسطى-1064043836.html
كوريا الجنوبية تستعد لتعزيز التعاون مع 5 دول في آسيا الوسطى
كوريا الجنوبية تستعد لتعزيز التعاون مع 5 دول في آسيا الوسطى
ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية اليوم الأربعاء، نقلاً عن مكتب وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، أنه عقد اجتماعاً مع سفراء من خمس دول في آسيا الوسطى لإعادة... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
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2022-06-22T12:39+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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وذكرت وكالة أنباء يونهاب أن الاجتماع حضره ممثلون من كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان. وبينت وكالة الأنباء أن وزير الخارجية أطلع المسؤولين على رؤية الرئيس يون سوك يول فيما يتعلق بجهود سيئول للعب "دور أكبر" في العلاقات الدولية، وأعرب عن أمله في توسيع المشاورات رفيعة المستوى مع دول آسيا الوسطى.
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العالم, كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تستعد لتعزيز التعاون مع 5 دول في آسيا الوسطى

12:39 GMT 22.06.2022
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سيئول، كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
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ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية اليوم الأربعاء، نقلاً عن مكتب وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، أنه عقد اجتماعاً مع سفراء من خمس دول في آسيا الوسطى لإعادة تأكيد التزام سيئول بتعميق التعاون مع الشركاء الإقليميين.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب أن الاجتماع حضره ممثلون من كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
وبينت وكالة الأنباء أن وزير الخارجية أطلع المسؤولين على رؤية الرئيس يون سوك يول فيما يتعلق بجهود سيئول للعب "دور أكبر" في العلاقات الدولية، وأعرب عن أمله في توسيع المشاورات رفيعة المستوى مع دول آسيا الوسطى.
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