https://arabic.sputniknews.com/20220622/مصرع-50-شخصا-على-الأقل-إثر-زلزال-ضرب-ولاية-بكتيكا-شرقي-أفغانستان-1064017475.html
مصرع 120 شخصا إثر زلزال ضرب ولايتي بكتيكا وخوست جنوب شرقي أفغانستان
مصرع 120 شخصا إثر زلزال ضرب ولايتي بكتيكا وخوست جنوب شرقي أفغانستان
لقي 120 شخصا مصرعهم إثر زلزال ضرب ولايتي بكتيكا وخوست جنوب شرقي أفغانستان. 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T04:50+0000
2022-06-22T04:50+0000
2022-06-22T05:21+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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كابول - سبوتنيك. كشف مسؤول بالهلال الأحمر في أفغانستان، اليوم الأربعاء، أن زلزالا مدمرًا ضرب جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن مصرع 120 شخصًا على الأقل في إقليمي خوست وبكتيكا.وقال، مدير منطقة الهلال الأحمر الجنوبي الغربي بأفغانستان، إلياس خيل ناصري، لوكالة "سبوتنيك": "قتل 100 شخص على الأقل في بكتيكا، وفق المعلومات الأولية"، مضيفًا أنه" تم استخراج 20 جثة من تحت الأنقاض في ولاية خوست".ولفت إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى لاحقًا في ظل انقطاع خدمة الهواتف بسبب الكارثة.وكانت وسائل إعلام أفغانية وبينها "طلوع نيوز"، أن 50 شخصًا على الأقل قتلوا في ولاية بكتيكا جراء الزلزال المدمر الذي بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم
مصرع 120 شخصا إثر زلزال ضرب ولايتي بكتيكا وخوست جنوب شرقي أفغانستان
04:50 GMT 22.06.2022 (تم التحديث: 05:21 GMT 22.06.2022) تابعنا عبر
لقي 120 شخصا مصرعهم إثر زلزال ضرب ولايتي بكتيكا وخوست جنوب شرقي أفغانستان.
كابول - سبوتنيك
. كشف مسؤول بالهلال الأحمر في أفغانستان، اليوم الأربعاء، أن زلزالا مدمرًا ضرب جنوب شرقي البلاد، ما أسفر عن مصرع 120 شخصًا على الأقل في إقليمي خوست وبكتيكا.
وقال، مدير منطقة الهلال الأحمر الجنوبي الغربي بأفغانستان، إلياس خيل ناصري، لوكالة "سبوتنيك
": "قتل 100 شخص على الأقل في بكتيكا، وفق المعلومات الأولية"، مضيفًا أنه" تم استخراج 20 جثة من تحت الأنقاض في ولاية خوست".
ولفت إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى لاحقًا في ظل انقطاع خدمة الهواتف بسبب الكارثة.
وكانت وسائل إعلام أفغانية وبينها "طلوع نيوز"، أن 50 شخصًا على الأقل قتلوا في ولاية بكتيكا جراء الزلزال المدمر الذي بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر.