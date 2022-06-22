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https://arabic.sputniknews.com/20220622/مقارنة-بين-دبابة-تي--90-الروسية-و4-دبابات-غربية-1064038333.html
مقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
مقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
تمثل دبابة "تي – 90" الروسية واحدة من أفضل دبابات العالم من حيث الحماية والتدريع إضافة إلى تسليحها الذي يضم قذائف وصواريخ موجهة وخفة الوزن التي تمنحها قدرة... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T11:40+0000
2022-06-22T11:40+0000
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ويمكن للدبابة الروسية "تي – 90" أن تتفوق على دبابات أخرى تملكها جيوش حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أي مواجهة على الأرض بما تملكه من تقنيات هجومية ودفاعية لا مثيل لها وقدرتها العالية على اجتياز الموانع الطبيعية.
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مقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية

11:40 GMT 22.06.2022
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تمثل دبابة "تي – 90" الروسية واحدة من أفضل دبابات العالم من حيث الحماية والتدريع إضافة إلى تسليحها الذي يضم قذائف وصواريخ موجهة وخفة الوزن التي تمنحها قدرة عالية على المناورة خلال المعارك.
ويمكن للدبابة الروسية "تي – 90" أن تتفوق على دبابات أخرى تملكها جيوش حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أي مواجهة على الأرض بما تملكه من تقنيات هجومية ودفاعية لا مثيل لها وقدرتها العالية على اجتياز الموانع الطبيعية.
مقارنة بين دبابة تي -90 الروسية و4 دبابات غربية - سبوتنيك عربي
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