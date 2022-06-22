عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220622/يائير-لابيد-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-القادم-1064041018.html
يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم
يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم
اتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، مع وزير الخارجية يائير لابيد، على حل الكنيست (البرلمان) الأسبوع المقبل، وإجراء انتخابات جديدة هي الخامسة في البلاد... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T12:58+0000
2022-06-22T12:58+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1064040423_0:0:1411:793_1920x0_80_0_0_6e406ea8962a4c87eebab1eaad5c18e7.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1064040423_0:0:1057:793_1920x0_80_0_0_99ecd84fed4a1c76a3a98f5d3d4473a8.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика

يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم

12:58 GMT 22.06.2022
تابعنا عبرTelegram
اتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، مع وزير الخارجية يائير لابيد، على حل الكنيست (البرلمان) الأسبوع المقبل، وإجراء انتخابات جديدة هي الخامسة في البلاد خلال 4 سنوات، على أن يتولى لابيد رئاسة الحكومة حتى إجراء الانتخابات.
يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم - سبوتنيك عربي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала