https://arabic.sputniknews.com/20220622/يائير-لابيد-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-القادم-1064041018.html
يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم
يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم
اتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، مع وزير الخارجية يائير لابيد، على حل الكنيست (البرلمان) الأسبوع المقبل، وإجراء انتخابات جديدة هي الخامسة في البلاد... 22.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-22T12:58+0000
2022-06-22T12:58+0000
2022-06-22T12:58+0000
انفوجرافيك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم
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اتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، مع وزير الخارجية يائير لابيد، على حل الكنيست (البرلمان) الأسبوع المقبل، وإجراء انتخابات جديدة هي الخامسة في البلاد خلال 4 سنوات، على أن يتولى لابيد رئاسة الحكومة حتى إجراء الانتخابات.