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أبو هشيمة يرفض الكشف عن حجم ثروته ويقول: "أنا غلبان".. فيديو
أبو هشيمة يرفض الكشف عن حجم ثروته ويقول: "أنا غلبان".. فيديو
رفض رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الكشف عن حجم ثروته، وقال مازحا "أنا غلبان". 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T09:04+0000
2022-06-23T09:09+0000
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وأكد أبو هشيمة خلال لقاء له مع فضائية "العربية" أنه تعلم أن يستثمر كل جنيه منذ الصغر، وأنه يعشق النجاح، مضيفا "هناك شروط للنجاح من بينها القلب الجريء والاستثمار".ورفض أبو هشيمة الإجابة عن سؤال حول حجم ثروته، وقال مازحا: "أنا معرفش معايا كام أنا بستثمر كل جنيه من بداياتي، وأنا راجل مغرم بالنجاح وعمري ما حسبتها معايا كام، بحسب كام مجال دخلته وعملت فيه إيه، وحققت نجاحات ولا لا"، وتابع: "الأغنياء فقط هم من يصرحون بثروتهم وأنا غلبان".وأكد أبو هشيمة أن "مصر بها فرص استثمارية كثيرة، والحكومة أصبحت تسهل الإجراءات للمستثمرين في خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بتوجيهات القيادة السياسية"، ودعا المستثمرين العرب إلى الاستثمار في مصر.
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أبو هشيمة يرفض الكشف عن حجم ثروته ويقول: "أنا غلبان".. فيديو

09:04 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 09:09 GMT 23.06.2022)
© AFP 2022 / ANWAR AMROرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة
رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMRO
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رفض رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الكشف عن حجم ثروته، وقال مازحا "أنا غلبان".
وأكد أبو هشيمة خلال لقاء له مع فضائية "العربية" أنه تعلم أن يستثمر كل جنيه منذ الصغر، وأنه يعشق النجاح، مضيفا "هناك شروط للنجاح من بينها القلب الجريء والاستثمار".
ورفض أبو هشيمة الإجابة عن سؤال حول حجم ثروته، وقال مازحا: "أنا معرفش معايا كام أنا بستثمر كل جنيه من بداياتي، وأنا راجل مغرم بالنجاح وعمري ما حسبتها معايا كام، بحسب كام مجال دخلته وعملت فيه إيه، وحققت نجاحات ولا لا"، وتابع: "الأغنياء فقط هم من يصرحون بثروتهم وأنا غلبان".
وأكد أبو هشيمة أن "مصر بها فرص استثمارية كثيرة، والحكومة أصبحت تسهل الإجراءات للمستثمرين في خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بتوجيهات القيادة السياسية"، ودعا المستثمرين العرب إلى الاستثمار في مصر.
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