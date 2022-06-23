https://arabic.sputniknews.com/20220623/أبو-هشمية-يرفض-الكشف-عن-حجم-ثروته-ويقول-أنا-غلبان-فيديو-1064081666.html
أبو هشيمة يرفض الكشف عن حجم ثروته ويقول: "أنا غلبان".. فيديو
أبو هشيمة يرفض الكشف عن حجم ثروته ويقول: "أنا غلبان".. فيديو
رفض رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الكشف عن حجم ثروته، وقال مازحا "أنا غلبان". 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T09:04+0000
2022-06-23T09:04+0000
2022-06-23T09:09+0000
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وأكد أبو هشيمة خلال لقاء له مع فضائية "العربية" أنه تعلم أن يستثمر كل جنيه منذ الصغر، وأنه يعشق النجاح، مضيفا "هناك شروط للنجاح من بينها القلب الجريء والاستثمار".ورفض أبو هشيمة الإجابة عن سؤال حول حجم ثروته، وقال مازحا: "أنا معرفش معايا كام أنا بستثمر كل جنيه من بداياتي، وأنا راجل مغرم بالنجاح وعمري ما حسبتها معايا كام، بحسب كام مجال دخلته وعملت فيه إيه، وحققت نجاحات ولا لا"، وتابع: "الأغنياء فقط هم من يصرحون بثروتهم وأنا غلبان".وأكد أبو هشيمة أن "مصر بها فرص استثمارية كثيرة، والحكومة أصبحت تسهل الإجراءات للمستثمرين في خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بتوجيهات القيادة السياسية"، ودعا المستثمرين العرب إلى الاستثمار في مصر.
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مصر, أخبار مصر الآن, مجتمع
أبو هشيمة يرفض الكشف عن حجم ثروته ويقول: "أنا غلبان".. فيديو
09:04 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 09:09 GMT 23.06.2022) تابعنا عبر
رفض رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الكشف عن حجم ثروته، وقال مازحا "أنا غلبان".
وأكد أبو هشيمة خلال لقاء له مع فضائية "العربية" أنه تعلم أن يستثمر كل جنيه منذ الصغر، وأنه يعشق النجاح، مضيفا "هناك شروط للنجاح من بينها القلب الجريء والاستثمار".
ورفض أبو هشيمة الإجابة عن سؤال حول حجم ثروته، وقال مازحا: "أنا معرفش معايا كام أنا بستثمر كل جنيه من بداياتي، وأنا راجل مغرم بالنجاح وعمري ما حسبتها معايا كام، بحسب كام مجال دخلته وعملت فيه إيه، وحققت نجاحات ولا لا"، وتابع: "الأغنياء فقط هم من يصرحون بثروتهم وأنا غلبان".
وأكد أبو هشيمة أن "مصر بها فرص استثمارية كثيرة، والحكومة أصبحت تسهل الإجراءات للمستثمرين في خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بتوجيهات القيادة السياسية"، ودعا المستثمرين العرب إلى الاستثمار في مصر.