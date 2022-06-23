https://arabic.sputniknews.com/20220623/إسرائيل-تعلن-عن-برنامج-تجريبي-للعمال-المغاربة-1064075608.html
إسرائيل تعلن عن "برنامج تجريبي" للعمال المغاربة
إسرائيل تعلن عن "برنامج تجريبي" للعمال المغاربة
صرحت إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، بأن تل أبيب ستعلن عن "برنامج تجريبي" أولي لتوظيف عشرات العمال المغاربة في قطاعي البناء والتمريض. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T07:02+0000
2022-06-23T07:02+0000
2022-06-23T07:02+0000
إسرائيل
أخبار المغرب اليوم
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وأعلن يتسحاق مويال، رئيس نقابة عمال البناء والأخشاب في الاتحاد العام لنقابات العمال (الهستدروت الإسرائيلي)، في تصريح لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أن "القطاع يحتاج إلى قرابة 40 ألف عامل في عشرة مهن مختلفة".وأشار إلى أن "الدفعة الأولى من العمال المغاربة في قطاع البناء يمكن أن تحل بإسرائيل بحلول سنة 2023".وتعاني إسرائيل منذ سنوات، من نقص كبير في عمال البناء والرعاية الصحية، حيث تستقبل أكثر من 60 ألف عامل أجنبي في قطاع الصحة، و100 ألف عامل أجنبي في قطاع البناء من القارة الآسيوية، لا سيما من الصين وتايلاند.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار المغرب اليوم
إسرائيل تعلن عن "برنامج تجريبي" للعمال المغاربة
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صرحت إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، بأن تل أبيب ستعلن عن "برنامج تجريبي" أولي لتوظيف عشرات العمال المغاربة في قطاعي البناء والتمريض.
وأعلن يتسحاق مويال، رئيس نقابة عمال البناء والأخشاب في الاتحاد العام لنقابات العمال (الهستدروت الإسرائيلي)، في تصريح لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أن "القطاع يحتاج إلى قرابة 40 ألف عامل في عشرة مهن مختلفة".
وأضاف أنه يأمل باستقبال أكثر من 15 ألف عامل مغربي على دفعات مختلفة؛ وهو ما سيساهم في تحسين وتيرة البناء بإسرائيل في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن "الدفعة الأولى من العمال المغاربة في قطاع البناء
يمكن أن تحل بإسرائيل بحلول سنة 2023".
وتعاني إسرائيل منذ سنوات، من نقص كبير في عمال البناء والرعاية الصحية، حيث تستقبل أكثر من 60 ألف عامل أجنبي في قطاع الصحة، و100 ألف عامل أجنبي في قطاع البناء من القارة الآسيوية، لا سيما من الصين وتايلاند.