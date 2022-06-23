https://arabic.sputniknews.com/20220623/احتجاز-رئيس-الحكومة-التونسية-الأسبق-حمادي-الجبالي-1064127810.html
احتجاز رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي
احتجاز رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي
ذكر الحساب الرسمي لرئيس الحكومة التونسية الأسبق، حمادي الجبالي، على "فيسبوك"، أنه تم توقيف الجبالي، واقتياده إلى جهة غير معلومة. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T20:53+0000
2022-06-23T20:53+0000
2022-06-23T20:53+0000
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح في تدوينته على "فيسبوك"، أنه "تم احتجاز رئيس الحكومة الأسبق المهندس حمادي الجبالي على مستوى عمادة خزامة الشرقية في مفترق (بورا بورا) بسوسة من طرف فرقة أمنية وحجز هاتفه الجوال وهاتف زوجته واقتياده إلى وجهة غير معلومة على طريقة الأستاذ نور الدين البحيري متعللين بعدم حيازته لبطاقة تعريف وطنية منع من الحصول عليها عندما تقدم لتجديدها مع جواز السفر منذ أشهر عديدة".وحملت عائلة رئيس وزراء تونس الأسبق "كامل المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية لرئيس الدولة شخصيا وتهيب بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوقوف أمام هذه الممارسات القمعية والتجاوزات اللا إنسانية على الحقوق والحريات المضمنة في الدستور والمعاهدات الدولية".هذا وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اذنت عشية اليوم الخميس، لأعوان للوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة بالاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق "وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات تبييض أموال المنسوبة إلى أعضاء من جمعية نماء تونس الخيرية".وأقر سعيد في تموز/ يوليو 2021، تدابير استثنائية بينها تعليق عمل البرلمان وعزل الحكومة وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، ضمن خطوات وصفها بالإصلاحية.وقد لاقت هذه التدابير انتقادات واسعة، لا سيما من خصوم الرئيس في حركة النهضة التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"، لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
احتجاز رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي
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ذكر الحساب الرسمي لرئيس الحكومة التونسية الأسبق، حمادي الجبالي، على "فيسبوك"، أنه تم توقيف الجبالي، واقتياده إلى جهة غير معلومة.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح في تدوينته على "فيسبوك"، أنه "تم احتجاز رئيس الحكومة الأسبق المهندس حمادي الجبالي على مستوى عمادة خزامة الشرقية في مفترق (بورا بورا) بسوسة من طرف فرقة أمنية وحجز هاتفه الجوال وهاتف زوجته واقتياده إلى وجهة غير معلومة على طريقة الأستاذ نور الدين البحيري متعللين بعدم حيازته لبطاقة تعريف وطنية منع من الحصول عليها عندما تقدم لتجديدها مع جواز السفر منذ أشهر عديدة".
وحملت عائلة رئيس وزراء تونس الأسبق "كامل المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية لرئيس الدولة شخصيا وتهيب بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوقوف أمام هذه الممارسات القمعية والتجاوزات اللا إنسانية على الحقوق والحريات المضمنة في الدستور والمعاهدات الدولية".
هذا وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اذنت عشية اليوم الخميس، لأعوان للوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة بالاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق "وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات تبييض أموال المنسوبة إلى أعضاء من جمعية نماء تونس الخيرية".
وأقر سعيد في تموز/ يوليو 2021، تدابير استثنائية بينها تعليق عمل البرلمان وعزل الحكومة وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، ضمن خطوات وصفها بالإصلاحية.
وقد لاقت هذه التدابير انتقادات واسعة، لا سيما من خصوم الرئيس في حركة النهضة التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"، لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.