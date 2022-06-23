https://arabic.sputniknews.com/20220623/البيت-الأبيض-القوات-الأمريكية-لن-تقاتل-في-أوكرانيا-1064129773.html
البيت الأبيض: القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا
البيت الأبيض: القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، بأن القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T23:02+0000
2022-06-23T23:02+0000
2022-06-23T23:02+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال كيربي خلال إحاطة إعلامية، الخميس: إنَّ "الرئيس (جو بايدن) كان واضحًا للغاية عندما قال إن قواتنا لن تشارك في القتال في أوكرانيا، وما سنفعله هو مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".يذكر أن تصريح كيربي جاء عقب إعلانه عن تخصيص الولايات المتحدة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار.وفي الأسبوع الماضي، اتهمت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حديث لشبكة "سكاي نيوز عربية"، الغرب بإطالة أمد النزاع في أوكرانيا وإفشال المفاوضات بين موسكو وكييف من خلال استمراره في إمداد الأخيرة بالأسلحة؛ مشيرة إلى أنه "على أوروبا أن تعي أن الأسلحة التي ترسلها إلى أوكرانيا ستعود إليها عبر السوق السوداء".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/البيت-الأبيض-منح-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-450-مليون-دولار-1064129601.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
البيت الأبيض: القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، بأن القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال كيربي خلال إحاطة إعلامية، الخميس: إنَّ "الرئيس (جو بايدن) كان واضحًا للغاية عندما قال إن قواتنا لن تشارك في القتال في أوكرانيا، وما سنفعله هو مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".
يذكر أن تصريح كيربي جاء عقب إعلانه عن تخصيص الولايات المتحدة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار
.
وفي الأسبوع الماضي، اتهمت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حديث لشبكة "سكاي نيوز عربية"، الغرب بإطالة أمد النزاع في أوكرانيا وإفشال المفاوضات بين موسكو وكييف من خلال استمراره في إمداد الأخيرة بالأسلحة؛ مشيرة إلى أنه "على أوروبا أن تعي أن الأسلحة التي ترسلها إلى أوكرانيا ستعود إليها عبر السوق السوداء".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.