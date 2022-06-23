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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220623/التضامن-الأوروبي-مع-أوكرانيا-شيء-مصطنع-1064072419.html
التضامن الأوروبي مع أوكرانيا شيء مصطنع
التضامن الأوروبي مع أوكرانيا شيء مصطنع
قالت مجلة بريطانية إن الاتحاد الأوروبي يشهد تصدّعا. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T05:44+0000
2022-06-23T05:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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ويرجع سبب التصدع إلى تباين المواقف بخصوص تأييد نظام الحكم الحالي في أوكرانيا.فقد أظهر استطلاع للرأي أجراه مجلس العلاقات الدولية الأوروبي أن غالبية سكان فرنسا وألمانيا يدعون إلى إنهاء النزاع بين أوكرانيا وروسيا في أسرع وقت بالطرق السلمية. وهذا يعني، وفقا لـ "سبيكاتور"، أن فرنسا وألمانيا قررتا أن تتركا أوكرانيا تواجه روسيا لوحدها في محاولة للاتفاق على شروط مقبولة. وتتخذ إيطاليا والسويد نفس الموقف بينما تتبنى ليتوانيا وبولندا موقفا يتسم بالتشدد.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. ومن جانبها حددت وزارة الدفاع الروسية الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية في تحرير منطقة دونباس.
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العالم

التضامن الأوروبي مع أوكرانيا شيء مصطنع

05:44 GMT 23.06.2022
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تمثال مؤسسي كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© Sputnik . Андрей Стенин
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قالت مجلة بريطانية إن الاتحاد الأوروبي يشهد تصدّعا.
ويرجع سبب التصدع إلى تباين المواقف بخصوص تأييد نظام الحكم الحالي في أوكرانيا.
فقد أظهر استطلاع للرأي أجراه مجلس العلاقات الدولية الأوروبي أن غالبية سكان فرنسا وألمانيا يدعون إلى إنهاء النزاع بين أوكرانيا وروسيا في أسرع وقت بالطرق السلمية. وهذا يعني، وفقا لـ "سبيكاتور"، أن فرنسا وألمانيا قررتا أن تتركا أوكرانيا تواجه روسيا لوحدها في محاولة للاتفاق على شروط مقبولة. وتتخذ إيطاليا والسويد نفس الموقف بينما تتبنى ليتوانيا وبولندا موقفا يتسم بالتشدد.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. ومن جانبها حددت وزارة الدفاع الروسية الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية في تحرير منطقة دونباس.
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Пилоты возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:47 GMT
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