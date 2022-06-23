https://arabic.sputniknews.com/20220623/الخارجية-الفلسطينية-نحذر-من-عمليات-تعميق-الاستيطان-على-فرص-تحقيق-السلام-وحل-الدولتين-1064100613.html
الخارجية الفلسطينية: نحذر من عمليات تعميق الاستيطان على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين
الخارجية الفلسطينية: نحذر من عمليات تعميق الاستيطان على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من عمليات تعميق الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ونتائجها الكارثية على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T13:07+0000
2022-06-23T13:07+0000
2022-06-23T13:07+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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جاء في بيان الوزارة إن "المنظمات الاستيطانية تحولت بدعم رسمي من الحكومة الإسرائيلية من حالات فردية إلى جماعية واسعة لها تنظيماتها وهياكلها ومسؤوليها ومصادر تمويلها".وحملت الخارجية الفلسطينية في البيان، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاستيطان غير القانوني ونتائجه المدمرة على الحلول السياسية للصراع، ومخاطره التي تهدد بتفجير المنطقة برمتها.هذا وتأتي التحذيرات تعقيبا على بدء منظمات استيطانية أول أمس الثلاثاء بالاستعداد لإقامة 10 بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية مع اقتراب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحسب ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, مستوطنة
الخارجية الفلسطينية: نحذر من عمليات تعميق الاستيطان على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين
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حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من عمليات تعميق الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ونتائجها الكارثية على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
جاء في بيان الوزارة
إن "المنظمات الاستيطانية تحولت بدعم رسمي من الحكومة الإسرائيلية من حالات فردية إلى جماعية واسعة لها تنظيماتها وهياكلها ومسؤوليها ومصادر تمويلها".
وأوضح البيان أن "اعتداءات المستوطنين أصبحت منظمة في توزيع وتكامل واضح للأدوار مع قوات الجيش في السيطرة على الأرض الفلسطينية، ومطاردة أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل المساحة الأكبر من الضفة".
وحملت الخارجية الفلسطينية في البيان، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاستيطان غير القانوني ونتائجه المدمرة على الحلول السياسية للصراع، ومخاطره التي تهدد بتفجير المنطقة برمتها.
هذا وتأتي التحذيرات تعقيبا على بدء منظمات استيطانية أول أمس الثلاثاء بالاستعداد لإقامة 10 بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية مع اقتراب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحسب ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.