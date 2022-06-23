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السعودية تمديد مشروع نزع الألغام في اليمن بتكلفة نحو 33 مليون دولار لعام جديد

السعودية تمديد مشروع نزع الألغام في اليمن بتكلفة نحو 33 مليون دولار لعام جديد

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تمديد مشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، الذي تنفذه بقيمة نحو 33 مليون دولار، سنةً إضافية. 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T12:46+0000

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القاهرة– سبوتنيك. وقال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، "تم تمديد عقد تنفيذ مشروع مسام، لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، التي زرعتها المليشيات الحوثية، لمدة سنة".وأضاف، "مشروع مسام، تنفذه كوادر سعودية وخبرات عالمية، من خلال فرق يمنية دُرّبت لإزالة الألغام بجميع أشكالها وصورها .. من خلال التركيز على التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الأبرياء، جراء التعرض للأخطار الناجمة عن انتشار تلك الألغام. كما أن المشروع ينفذ أنشطة التدريب وبناء القدرات اليمنية في مجال نزع الألغام".ونقلت "واس"، عن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، عبد الله الربيعة، قوله، إن "تجديد هذا العقد مع الشريك المنفذ، يأتي إحساساً من المركز بالمسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتقه تجاه الأشقاء في اليمن؛ نظراً لما يمثله هذا المشروع النوعي من أهمية بالغة في استكمال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام".وأشار الربيعة إلى أن المشروع تمكن، حتى اليوم، من انتزاع 346570 من الألغام والقذائف المتنوعة.وتتهم الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله"، التي تخوض ضدها حربا منذ نحو ثماني سنوات، بزرع أكثر من مليوني ونصف لغما في أكثر من 15 محافظة، من بينها مضادة للأفراد والمركبات، وألغام بحرية.وفي الرابع من أبريل الماضي، أعلنت الأمم المتحدة سقوط 1400 مدني بين قتيل وجريح في اليمن، بسبب الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، منذ العام 2018، بما في ذلك 689 امرأة وطفلاً.

https://arabic.sputniknews.com/20210128/القوات-اليمنية-المشتركة-قتلى-من-الحوثيين-في-انفجار-ألغام-شرقي-الحديدة-1047941050.html

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