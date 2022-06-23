https://arabic.sputniknews.com/20220623/الصين-نحث-الناتو-على-التوقف-عن-نشر-المعلومات-المضللة-عن-بكين-وعدم-السعي-لبدء-حرب-باردة-جديدة-1064105154.html

الصين: نحث "الناتو" على التوقف عن نشر المعلومات المضللة عن بكين وعدم السعي لبدء حرب باردة ‏جديدة

الصين: نحث "الناتو" على التوقف عن نشر المعلومات المضللة عن بكين وعدم السعي لبدء حرب باردة ‏جديدة

أعلنت الصين، اليوم الخميس، أنه يتعين على حلف شمال الأطلسي "الناتو" التوقف عن نشر المعلومات ‏المضللة والإدلاء بتصريحات استفزازية بشأن الصين.‏ 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T14:21+0000

2022-06-23T14:21+0000

2022-06-23T14:21+0000

الناتو

الصين

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وفي يوم السبت الماضي، قال الأمين العام لـ"الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن "المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف شمال الأطلسي سيذكر الصين، التي يشكّل صعودها تحديا لمصالح وقيم وأمن الناتو".وردا على هذا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية، اليوم الخميس: "نحن نصر على أن الناتو يجب أن يتوقف عن رسم الخطوط الأيديولوجية، وإثارة المواجهة، وكذلك نشر معلومات مضللة وتصريحات استفزازية ضد الصين، والتوقف عن محاولة بدء حرب باردة جديدة".وتابع مشددا على أن "الناتو أحدث فوضى بالفعل في أوروبا، مضيفا أنه ليست هناك حاجة إلى "إحداث فوضى" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أيضا".وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "يزعم "الناتو" أنه منظمة دفاعية، لكنه شن حروبا ضد دول ذات سيادة، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين وتشريد عشرات الملايين".وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، قال أمس الأربعاء إن "روسيا ستُدرج رسميا كتهديد رئيسي لحلف شمال الأطلسي في المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف، والمتوقع اعتماده في قمة مدريد المقبلة.ويعد المفهوم الاستراتيجي لحلف "الناتو" هو الوثيقة الأساسية للكتلة، إذ تعيد الدول الأعضاء تأكيد قيم وأهداف "الناتو"، وتقدم تقييما جماعيا للبيئة الأمنية، وتحدد التحديات الأمنية والتدابير لمعالجتها، وتضع الخطوط العريضة للتطور السياسي والعسكري للحلف في المستقبل.وستُعقد قمة "الناتو" في مدريد يومي 28 و30 يونيو/ حزيران الجاري.

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الناتو, الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية