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https://arabic.sputniknews.com/20220623/بيسكوف-التسوية-السلمية-للأزمة-الأوكرانية-ممكنة-فقط-بعد-قبول-كييف-لجميع-مطالب-موسكو-1064086555.html
بيسكوف: التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية ممكنة فقط بعد قبول كييف لجميع مطالب موسكو
بيسكوف: التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية ممكنة فقط بعد قبول كييف لجميع مطالب موسكو
قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية ممكنة فقط بعد قبول كييف لجميع مطالب موسكو. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T10:22+0000
2022-06-23T10:22+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
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خلال المحادثة مع الصحفيين، سُئل عما إذا كان الكرملين قد اطلع على خطة السلام التي اقترحها منشور "ناتشونال إنترست"، وسألوا عما إذا كانت أي خطة سلام ممكنة قبل استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة وتحت أي شروط.ورد بيسكوف: "بالنسبة لخطة السلام، نعم، يمكن أن تكون ممكنة بعد أن تنفذ أوكرانيا جميع متطلبات الجانب الروسي".في الوقت نفسه، عندما طلب توضيح ماهية هذه المتطلبات، قال المتحدث باسم الكرملين: "أوكرانيا تعرف كل شيء جيدًا".وأشار بيسكوف أيضًا إلى أن الكرملين لم يقرأ مقترحات "ناتشونال إنترست".كما أكد أن موسكو تراقب بعناية كيفية استخدام كييف للأسلحة التي قدمها لها الغرب.وعلق على اتهامات الغرب ضد موسكو "بسرقة" الحبوب الأوكرانية، قائلا: "إن روسيا لم تسرق أي حبوب"، مشيرا إلى أنه للاستفسار أكثر عن هذا يجب سؤال وزارة الخارجية الروسية.
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روسيا, دميتري بيسكوف

بيسكوف: التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية ممكنة فقط بعد قبول كييف لجميع مطالب موسكو

10:22 GMT 23.06.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية ممكنة فقط بعد قبول كييف لجميع مطالب موسكو.
خلال المحادثة مع الصحفيين، سُئل عما إذا كان الكرملين قد اطلع على خطة السلام التي اقترحها منشور "ناتشونال إنترست"، وسألوا عما إذا كانت أي خطة سلام ممكنة قبل استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة وتحت أي شروط.
ورد بيسكوف: "بالنسبة لخطة السلام، نعم، يمكن أن تكون ممكنة بعد أن تنفذ أوكرانيا جميع متطلبات الجانب الروسي".
في الوقت نفسه، عندما طلب توضيح ماهية هذه المتطلبات، قال المتحدث باسم الكرملين: "أوكرانيا تعرف كل شيء جيدًا".
وأشار بيسكوف أيضًا إلى أن الكرملين لم يقرأ مقترحات "ناتشونال إنترست".
كما أكد أن موسكو تراقب بعناية كيفية استخدام كييف للأسلحة التي قدمها لها الغرب.
وعلق على اتهامات الغرب ضد موسكو "بسرقة" الحبوب الأوكرانية، قائلا: "إن روسيا لم تسرق أي حبوب"، مشيرا إلى أنه للاستفسار أكثر عن هذا يجب سؤال وزارة الخارجية الروسية.
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