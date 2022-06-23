https://arabic.sputniknews.com/20220623/رفض-منح-اعتماد-لمراسلي-نوفوستي-لقمة-الناتو-1064096547.html
رفض منح اعتماد لمراسلي "نوفوستي" لقمة الناتو
رفض منح اعتماد لمراسلي "نوفوستي" لقمة الناتو
رفضت الخدمة الصحفية للناتو، دون تفسير، منح اعتماد لمراسلي وكالة " نوفوستي" لتغطية قمة الحلف التي ستعقد الأسبوع المقبل في مدريد. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T12:03+0000
2022-06-23T12:03+0000
2022-06-23T12:03+0000
العالم
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وقالت الخدمة: "أكتب إليكم لإبلاغكم بأننا غير قادرين على منحكم الاعتماد لقمة الناتو في مدريد. نعتذر بصدق. لكن لا يمكننا مناقشة أسباب هذا القرار، وهو قرار نهائي ولا يمكن مراجعته".عند ملء استمارة الاعتماد، كان على جميع الصحفيين تأكيد موافقتهم على حق المنظمين في رفض الاعتماد دون إبداء الأسباب.وستعقد قمة الناتو يومي 28 و 30 يونيو/حزيران في مدريد. وكما صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في 19 يونيو، سيعلن المشاركون في الاجتماع أن روسيا لم تعد شريكًا في الحلف، بل "تهديد للسلام والاستقرار". في الوقت نفسه، وكما هو متوقع ، سيعلن قادة الناتو قرارًا بشأن نشر قوات جديدة في أوروبا.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رفض منح اعتماد لمراسلي "نوفوستي" لقمة الناتو
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رفضت الخدمة الصحفية للناتو، دون تفسير، منح اعتماد لمراسلي وكالة " نوفوستي" لتغطية قمة الحلف التي ستعقد الأسبوع المقبل في مدريد.
وقالت الخدمة: "أكتب إليكم لإبلاغكم بأننا غير قادرين على منحكم الاعتماد لقمة الناتو في مدريد. نعتذر بصدق. لكن لا يمكننا مناقشة أسباب هذا القرار، وهو قرار نهائي ولا يمكن مراجعته".
عند ملء استمارة الاعتماد، كان على جميع الصحفيين تأكيد موافقتهم على حق المنظمين في رفض الاعتماد دون إبداء الأسباب.
وستعقد قمة الناتو يومي 28 و 30 يونيو/حزيران في مدريد. وكما صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في 19 يونيو، سيعلن المشاركون في الاجتماع أن روسيا لم تعد شريكًا في الحلف، بل "تهديد للسلام والاستقرار". في الوقت نفسه، وكما هو متوقع ، سيعلن قادة الناتو قرارًا بشأن نشر قوات جديدة في أوروبا.