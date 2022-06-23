صورة أثارت جدلا... هل وصفت صحيفة قائد الجيش السوداني بأنه "أهم جاسوس لإسرائيل"
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
© Sputnik . محمد الفاتح
انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في السودان صورة لصحيفة إسرائيلية قيل إنها أشادت في الأيام الماضية بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ووصفته بأنه "أهم جاسوس في أفريقيا منذ تأسيس إسرائيل".
يظهر في الصورة المتداولة ما يبدو أنها صحيفة إسرائيلية باللغة العبرية، وفيها صورة للفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، أعلى سلطة في السودان حالياً.
الصحف الإسرائيلية بحسرة تودع البرهان— علي (@al_i_11) June 17, 2022
وتقول بمغادرة برهان قيادة الجيش السوداني تكون اسرائيل قد فقدت اهم جاسوس في افريقيا منذ تأسيس اسرائيل
وتدعوا الحكومة الإسرائيلية بعدم التفريط في البرهان مهما كلف الثمن#وحدة_وتنظيم_لجان_المقاومة #ميثاق_تأسيس_سلطة_الشعب#الثورة_مستمرة pic.twitter.com/uMwEXuG1N8
وجاء في التعليقات المرافقة "الصحف الإسرائيليّة تودّع البرهان بحسرة، وتقول (..) إسرائيل فقدت أهم جاسوس في أفريقيا منذ تأسيس إسرائيل".
وأضافت المنشورات أن الصحف "تدعو الحكومة الإسرائيلية لعدم التفريط بالبرهان".
الحقيقة
بعد البحث، وجد أن الصورة المتداولة الصفحة الأولى من عدد من صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
وهذا العدد لم يصدر في الأيام الماضية مثلما أدعت المنشورات، بل قبل أكثر من عامين، وتحديداً في شباط/فبراير من العام 2020.
وترجمة العنوان هو "السودان يتقارب مع إسرائيل"، ويتحدث الخبر عن لقاء جمع البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها بنيامين نتنياهو في أوغندا.
وفي هذا السياق، صدر هذا العدد ولم يأت المقال على ذكر ما جاء في المنشورات المضللة من "إشادة" بالبرهان أو دعوة الحكومة "لعدم التفريط به" أو أنه "جاسوس" لإسرائيل.