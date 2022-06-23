عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220623/صورة-أثارت-جدلا-هل-وصفت-صحيفة-قائد-الجيش-السودان-بأنه-أهم-جاسوس-لإسرائيل-1064129435.html
صورة أثارت جدلا... هل وصفت صحيفة قائد الجيش السوداني بأنه "أهم جاسوس لإسرائيل"
صورة أثارت جدلا... هل وصفت صحيفة قائد الجيش السوداني بأنه "أهم جاسوس لإسرائيل"
انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في السودان صورة لصحيفة إسرائيلية قيل إنها أشادت في الأيام الماضية بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ووصفته... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T21:45+0000
2022-06-23T21:45+0000
أخبار السودان اليوم
إسرائيل
لقاء البرهان - نتنياهو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050595141_14:0:1065:591_1920x0_80_0_0_61486d8763eb88f559774f3cc792f904.jpg
يظهر في الصورة المتداولة ما يبدو أنها صحيفة إسرائيلية باللغة العبرية، وفيها صورة للفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، أعلى سلطة في السودان حالياً.وجاء في التعليقات المرافقة "الصحف الإسرائيليّة تودّع البرهان بحسرة، وتقول (..) إسرائيل فقدت أهم جاسوس في أفريقيا منذ تأسيس إسرائيل".وأضافت المنشورات أن الصحف "تدعو الحكومة الإسرائيلية لعدم التفريط بالبرهان".الحقيقةبعد البحث، وجد أن الصورة المتداولة الصفحة الأولى من عدد من صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.وهذا العدد لم يصدر في الأيام الماضية مثلما أدعت المنشورات، بل قبل أكثر من عامين، وتحديداً في شباط/فبراير من العام 2020.وترجمة العنوان هو "السودان يتقارب مع إسرائيل"، ويتحدث الخبر عن لقاء جمع البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها بنيامين نتنياهو في أوغندا.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050595141_145:0:933:591_1920x0_80_0_0_085d4ddc76d7ce4a3e7b06a5607c2cea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, إسرائيل, لقاء البرهان - نتنياهو

صورة أثارت جدلا... هل وصفت صحيفة قائد الجيش السوداني بأنه "أهم جاسوس لإسرائيل"

21:45 GMT 23.06.2022
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© Sputnik . محمد الفاتح
تابعنا عبرTelegram
انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في السودان صورة لصحيفة إسرائيلية قيل إنها أشادت في الأيام الماضية بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ووصفته بأنه "أهم جاسوس في أفريقيا منذ تأسيس إسرائيل".
يظهر في الصورة المتداولة ما يبدو أنها صحيفة إسرائيلية باللغة العبرية، وفيها صورة للفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة، أعلى سلطة في السودان حالياً.
وجاء في التعليقات المرافقة "الصحف الإسرائيليّة تودّع البرهان بحسرة، وتقول (..) إسرائيل فقدت أهم جاسوس في أفريقيا منذ تأسيس إسرائيل".
وأضافت المنشورات أن الصحف "تدعو الحكومة الإسرائيلية لعدم التفريط بالبرهان".

الحقيقة

بعد البحث، وجد أن الصورة المتداولة الصفحة الأولى من عدد من صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
وهذا العدد لم يصدر في الأيام الماضية مثلما أدعت المنشورات، بل قبل أكثر من عامين، وتحديداً في شباط/فبراير من العام 2020.
وترجمة العنوان هو "السودان يتقارب مع إسرائيل"، ويتحدث الخبر عن لقاء جمع البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها بنيامين نتنياهو في أوغندا.
وفي هذا السياق، صدر هذا العدد ولم يأت المقال على ذكر ما جاء في المنشورات المضللة من "إشادة" بالبرهان أو دعوة الحكومة "لعدم التفريط به" أو أنه "جاسوس" لإسرائيل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Пилоты возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала