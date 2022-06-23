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https://arabic.sputniknews.com/20220623/طالبان-تعلن-أن-أفغانستان-تلقت-مساعدات-من-عدة-دول-بعد-الزلزال-1064076364.html
"طالبان" تعلن أن أفغانستان تلقت مساعدات من عدة دول بعد الزلزال
"طالبان" تعلن أن أفغانستان تلقت مساعدات من عدة دول بعد الزلزال
قال ممثل "طالبان" ( المنظمة الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) ذبيح الله مجاهد، إن المساعدات الإنسانية على خلفية الزلزال المدمر وصلت إلى... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T07:22+0000
2022-06-23T07:22+0000
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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وقال: "في إطار جهود الإغاثة الليلة الماضية لضحايا الزلزال، وصلت طائرة تحمل مساعدات إنسانية من قطر إلى كابول... ووصلت طائرتان تحملان مساعدات إنسانية من إيران ...ووصلت ثماني شاحنات محملة بالمواد الغذائية وإمدادات الطوارئ من باكستان إلى بكتيكا".بالإضافة إلى ذلك، أعلن مجاهد، في مقابلة مع قناة "Tolo News TV" المحلية، وصول مساعدات إلى أفغانستان من "عدة" دول.
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أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

"طالبان" تعلن أن أفغانستان تلقت مساعدات من عدة دول بعد الزلزال

07:22 GMT 23.06.2022
© Photo / Bakhtar News Agencyمحافظة باكتيكا، أفغانستان
محافظة باكتيكا، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© Photo / Bakhtar News Agency
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قال ممثل "طالبان" ( المنظمة الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) ذبيح الله مجاهد، إن المساعدات الإنسانية على خلفية الزلزال المدمر وصلت إلى أفغانستان من عدة دول، لا سيما قطر وإيران وباكستان.
وقال: "في إطار جهود الإغاثة الليلة الماضية لضحايا الزلزال، وصلت طائرة تحمل مساعدات إنسانية من قطر إلى كابول... ووصلت طائرتان تحملان مساعدات إنسانية من إيران ...ووصلت ثماني شاحنات محملة بالمواد الغذائية وإمدادات الطوارئ من باكستان إلى بكتيكا".
بالإضافة إلى ذلك، أعلن مجاهد، في مقابلة مع قناة "Tolo News TV" المحلية، وصول مساعدات إلى أفغانستان من "عدة" دول.
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