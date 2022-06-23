https://arabic.sputniknews.com/20220623/عبد-اللهيان-إيران-مستعدة-لإلغاء-نظام-التأشيرات-مع-روسيا-بالكامل-في-إطار-تطوير-العلاقات-1064085076.html
عبد اللهيان: إيران مستعدة لإلغاء نظام التأشيرات مع روسيا بالكامل في إطار تطوير العلاقات
عبد اللهيان: إيران مستعدة لإلغاء نظام التأشيرات مع روسيا بالكامل في إطار تطوير العلاقات
أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، استعداد إيران لإلغاء نظام التأشيرات مع روسيا، في إطار تطوير العلاقات بين البلدين. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T09:52+0000
2022-06-23T09:52+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في طهران: "لدينا علاقات جيدة فيما يتعلق بتحرير التأشيرات بشكل كامل، لقد ناقشنا هذا الموضوع، ونحن نعرب عن استعدادنا الكامل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإلغاء التأشيرات بناء على أساس المعاملة بالمثل واتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد".وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قدم عبد اللهيان الشكر لروسيا على دعمها لموقف طهران في مفاوضات فيينا النووية، معربا عن أمله في الوصول إلى نتيجة نهائية خلال تلك المفاوضات.وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين عبد الأمير اللهيان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب المحادثات الثنائية في طهران اليوم الخميس 23 يونيو/حزيران.وناقش كبار الدبلوماسيين القضايا الإقليمية والعالمية بالإضافة إلى الوضع الحالي في أوكرانيا، وتأتي زيارة لافروف لإيران قبل رحلة عمل إلى أذربيجان في الفترة من 23 إلى 24 يونيو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار العالم الآن, إيران
عبد اللهيان: إيران مستعدة لإلغاء نظام التأشيرات مع روسيا بالكامل في إطار تطوير العلاقات
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، استعداد إيران لإلغاء نظام التأشيرات مع روسيا، في إطار تطوير العلاقات بين البلدين.
طهران - سبوتنيك
. وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في طهران: "لدينا علاقات جيدة فيما يتعلق بتحرير التأشيرات بشكل كامل، لقد ناقشنا هذا الموضوع، ونحن نعرب عن استعدادنا الكامل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإلغاء التأشيرات بناء على أساس المعاملة بالمثل واتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد".
وأضاف عبد اللهيان أن المحادثات مع لافروف تطرقت إلى بحث وثيقة التعاون الشامل والاستراتيجي بين البلدين، وكذلك بحث اتفاقية جديدة مع روسيا لتطوير العلاقات الثنائية معها.
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قدم عبد اللهيان الشكر لروسيا على دعمها لموقف طهران في مفاوضات فيينا النووية، معربا عن أمله في الوصول إلى نتيجة نهائية خلال تلك المفاوضات.
وعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
ونظيره الإيراني حسين عبد الأمير اللهيان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب المحادثات الثنائية في طهران اليوم الخميس 23 يونيو/حزيران.
وناقش كبار الدبلوماسيين القضايا الإقليمية والعالمية بالإضافة إلى الوضع الحالي في أوكرانيا، وتأتي زيارة لافروف لإيران قبل رحلة عمل إلى أذربيجان في الفترة من 23 إلى 24 يونيو.