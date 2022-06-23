https://arabic.sputniknews.com/20220623/ميدفيديف-يشير-إلى-سبب-تدهور-السياسة-الأوروبية-1064080910.html
ميدفيديف يشير إلى سبب تدهور السياسة الأوروبية
ميدفيديف يشير إلى سبب تدهور السياسة الأوروبية
يرى الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، أن السياسة الأوروبية تواجه تدهورا. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T08:51+0000
2022-06-23T08:51+0000
2022-06-23T08:51+0000
روسيا
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والسبب هو أن السياسيين الأوروبيين حاليا يسيرون في ركاب أسياد البيت الأبيض بعدما كان بإمكان الرئيس الفرنسي شارل ديغول أن يعترض على الرئيس الأمريكي.وقال دميتري ميدفيديف، وهو حاليا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، عبر حسابه في "تلغرام":
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روسيا
ميدفيديف يشير إلى سبب تدهور السياسة الأوروبية
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يرى الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، أن السياسة الأوروبية تواجه تدهورا.
والسبب هو أن السياسيين الأوروبيين حاليا يسيرون في ركاب أسياد البيت الأبيض بعدما كان بإمكان الرئيس الفرنسي شارل ديغول أن يعترض على الرئيس الأمريكي.
وقال
دميتري ميدفيديف، وهو حاليا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، عبر حسابه في "تلغرام":
يعود سبب تدهور السياسة الأوروبية أولا إلى أنها صارت صدى ضئيلا لصوت المغنين الأمريكيين الرئيسيين. لقد استطاع شارل ديغول الاعتراض على أي رئيس أمريكي. مَن من الأوروبيين حاليا يفعل هذا من دون أن ترتعش يداه؟