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https://arabic.sputniknews.com/20220624/أكثر-من-100-شاحنة-إغاثية-سعودية-في-طريقها-إلى-اليمن-1064164313.html
أكثر من 100 شاحنة إغاثية سعودية في طريقها إلى اليمن
أكثر من 100 شاحنة إغاثية سعودية في طريقها إلى اليمن
توجهت 109 شاحنات إغاثية، اليوم الجمعة، مقدمة من السعودية إلى اليمن. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T15:03+0000
2022-06-24T15:03+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن الشاحنات الإغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وأضافت أن الشاحنات عبرت منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 8 حتى 19 يونيو/ حزيران الجاري، تحمل على متنها 20.457 سلة غذائية، و30 ألف كرتون تمر، متوجهة لمحافظات "تعز، لحج، حضرموت، أبين، المهرة، مأرب، شبوة، صعدة، الجوف، عدن".يشار إلى أن تلك الشاحنات تأتي ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/منظمة-دولية-ملايين-الأطفال-في-اليمن-سيحرمون-من-المساعدات-الإنسانية-بحلول-مارس-1058715162.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن

أكثر من 100 شاحنة إغاثية سعودية في طريقها إلى اليمن

15:03 GMT 24.06.2022
CC BY-SA 2.0 / Ferdinand Reus / Sana'aمنظر من صنعاء، اليمن
منظر من صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
CC BY-SA 2.0 / Ferdinand Reus / Sana'a
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توجهت 109 شاحنات إغاثية، اليوم الجمعة، مقدمة من السعودية إلى اليمن.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن الشاحنات الإغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
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وأضافت أن الشاحنات عبرت منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 8 حتى 19 يونيو/ حزيران الجاري، تحمل على متنها 20.457 سلة غذائية، و30 ألف كرتون تمر، متوجهة لمحافظات "تعز، لحج، حضرموت، أبين، المهرة، مأرب، شبوة، صعدة، الجوف، عدن".
يشار إلى أن تلك الشاحنات تأتي ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني.
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