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وزارة الدفاع: القوات الروسية تحاصر في غورسكي تشكيلات من "القطاع الأيمن" ومرتزقة أجانب
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220624/الدفاع-الروسية-يوجد-في-غورسكي-تشكيلات-من-القطاع-الأيمن-ومرتزقة-أجانب-1064142157.html
وزارة الدفاع: القوات الروسية تحاصر في غورسكي تشكيلات من "القطاع الأيمن" ومرتزقة أجانب
وزارة الدفاع: القوات الروسية تحاصر في غورسكي تشكيلات من "القطاع الأيمن" ومرتزقة أجانب
صرحت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية حاصرت ما يصل إلى 2000 جندي أوكراني في غورسكي حصارا محكما. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T08:35+0000
2022-06-24T08:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقالت في بيان: "تم حصار مجموعة من القوات الأوكرانية بالكامل في منطقة غورسكوي وزولوتي. وفي الجيب التالي"غورسكي" الآن، تم تطويق أربع كتائب: الكتيبة الميكانيكية الثالثة من اللواء الميكانيكي الرابع والعشرين، كتيبة الهجوم الجبلي الخامسة عشرة من لواء الهجوم الجبلي 128، كتيبة القوات المؤللة 42 من لواء القوات المؤللة 57 ، الكتيبة 70 من لواء الدفاع الإقليمي 101، بالإضافة إلى لواء مجموعة المدفعية من لواء المشاة الميكانيكي 57، تشكيل من النازيين "القطاع الأيمن" ومجموعة من المرتزقة الأجانب".وفقًا لوزارة الدفاع، هناك ما يصل إلى 2000 شخص محاصرون الآن في غورسكي: حوالي 1800 فرد عسكري و 120 نازي من "القطاع الأيمن" وما يصل إلى 80 من المرتزقة الأجانب؛ فضلا عن أكثر من 40 وحدة من المركبات القتالية المدرعة وحوالي 80 مدفعية ومدافع هاون.وجاء في التقرير أنه "في الأربع والعشرين ساعة الماضية وحدها، تخلى 41 عسكريا في هذه المنطقة عن المقاومة واستسلموا طواعية".كما أكدت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي الروسية قامت خلال يوم واحد بإسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في مقاطعتي خاركوف ونيكولايف.كما أشار البيان إلى إسقاط خمس طائرات مسيرة في جمهورية لوغانسك، ومقاطعة خاركوف، وإسقاط خمس صواريخ تكتيكية من طراز "توتشكا-أو" في لوغانسك وإيزيوم.
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أخبار أوكرانيا

وزارة الدفاع: القوات الروسية تحاصر في غورسكي تشكيلات من "القطاع الأيمن" ومرتزقة أجانب

08:35 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 08:47 GMT 24.06.2022)
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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صرحت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية حاصرت ما يصل إلى 2000 جندي أوكراني في غورسكي حصارا محكما.
وقالت في بيان: "تم حصار مجموعة من القوات الأوكرانية بالكامل في منطقة غورسكوي وزولوتي. وفي الجيب التالي"غورسكي" الآن، تم تطويق أربع كتائب: الكتيبة الميكانيكية الثالثة من اللواء الميكانيكي الرابع والعشرين، كتيبة الهجوم الجبلي الخامسة عشرة من لواء الهجوم الجبلي 128، كتيبة القوات المؤللة 42 من لواء القوات المؤللة 57 ، الكتيبة 70 من لواء الدفاع الإقليمي 101، بالإضافة إلى لواء مجموعة المدفعية من لواء المشاة الميكانيكي 57، تشكيل من النازيين "القطاع الأيمن" ومجموعة من المرتزقة الأجانب".
وفقًا لوزارة الدفاع، هناك ما يصل إلى 2000 شخص محاصرون الآن في غورسكي: حوالي 1800 فرد عسكري و 120 نازي من "القطاع الأيمن" وما يصل إلى 80 من المرتزقة الأجانب؛ فضلا عن أكثر من 40 وحدة من المركبات القتالية المدرعة وحوالي 80 مدفعية ومدافع هاون.
وجاء في التقرير أنه "في الأربع والعشرين ساعة الماضية وحدها، تخلى 41 عسكريا في هذه المنطقة عن المقاومة واستسلموا طواعية".
كما أكدت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي الروسية قامت خلال يوم واحد بإسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في مقاطعتي خاركوف ونيكولايف.

كما أشار البيان إلى إسقاط خمس طائرات مسيرة في جمهورية لوغانسك، ومقاطعة خاركوف، وإسقاط خمس صواريخ تكتيكية من طراز "توتشكا-أو" في لوغانسك وإيزيوم.
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