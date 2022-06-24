https://arabic.sputniknews.com/20220624/السعودية-هيئة-الغذاء-والدواء-تحذر-من-طريقة-تخزين-الطعام-المطهو-1064166926.html
السعودية... هيئة الغذاء والدواء تحذر من طريقة تخزين الطعام المطبوخ
السعودية... هيئة الغذاء والدواء تحذر من طريقة تخزين الطعام المطبوخ
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، اليوم الجمعة، من خطر تأثير، ترك الطعام المطبوخ في درجات حرارة منخفضة على الصحة. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T16:23+0000
2022-06-24T16:23+0000
2022-06-24T16:27+0000
الصحة
السعودية
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وأفادت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، بأن عند الرغبة بتخزين الطعام المطبوخ يجب ضبط درجة الحرارة لأكثر من 60 درجة مئوية حتى موعد التقديم.وكانت الهيئة حذرت المستهلكين من عدم قراءة تعليمات حفظ المنتجات المكتوبة عليها، وشددت على ضرورة التأكد من درجة حرارة وجفاف المخزن، وكتابة تاريخ يوم الطبخ على العلب.
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الصحة, السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية... هيئة الغذاء والدواء تحذر من طريقة تخزين الطعام المطبوخ
16:23 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 16:27 GMT 24.06.2022) تابعنا عبر
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، اليوم الجمعة، من خطر تأثير، ترك الطعام المطبوخ في درجات حرارة منخفضة على الصحة.
وأفادت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، بأن عند الرغبة بتخزين الطعام المطبوخ يجب ضبط درجة الحرارة لأكثر من 60 درجة مئوية حتى موعد التقديم.
وكانت الهيئة حذرت المستهلكين من عدم قراءة تعليمات حفظ المنتجات المكتوبة عليها، وشددت على ضرورة التأكد من درجة حرارة وجفاف المخزن، وكتابة تاريخ يوم الطبخ على العلب.