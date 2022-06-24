https://arabic.sputniknews.com/20220624/النقد-الدولي-استفادة-المغرب-من-أدوات-الصندوق-في-2020-أثرت-إيجابيا-على-اقتصاد-هذا-البلد-1064152289.html
"النقد الدولي": استفادة المغرب من أدوات الصندوق في 2020 أثرت إيجابيا على اقتصاد هذا البلد
"النقد الدولي": استفادة المغرب من أدوات الصندوق في 2020 أثرت إيجابيا على اقتصاد هذا البلد
أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن تعامل المملكة المغربية مع الصندوق في عام 2020 واستفادتها من بعض أدواته، كان له... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T12:01+0000
2022-06-24T12:01+0000
2022-06-24T12:01+0000
أخبار المغرب اليوم
صندوق النقد الدولي
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع هسبريس المغربي، دلل أزعور على هذه الاستفادة بما قال إنه "زيادة الثقة لدى المستثمرين بالاقتصاد المغربي"، وهو بحسبه، "ما مكن من الولوج إلى السوق المالية الدولية بنجاح".تصريحات أزعور جاءت خلال ندوة صحفية على هامش مؤتمر نظمه الصندوق مع بنك المغرب، أمس الخميس.وأوضح أن "استعمال المغرب خط الوقاية والسيولة كان رافداً داعماً لسياسته المالية؛ إذ تمكن بعد سحبه 3 مليارات دولار بموجب هذا الخط الائتماني من تحقيق خروج ناجح إلى السوق المالية الدولية للحصول على تمويلات إضافية".وبخصوص الشروط التي يضعها الصندوق لبعض الدول كباب للولوج إلى عقد اتفاقيات معها، قال: "الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق تمكن الاقتصادات من تحسين استدامة نموها وتطورها واستعادة الثقة لدى المستثمرين".يشار إلى أن المغرب يجري حاليا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتمان مرن دون شروط، يُتوقع أن يتم حسمه مع نهاية السنة الجارية، إذا استطاعت المملكة تنفيذ ما أوصى به الصندوق.
https://arabic.sputniknews.com/20190717/صندوق-النقد-الدولي-يحث-المغرب-تعويم-الدرهم-1042354380.html
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أخبار المغرب اليوم, صندوق النقد الدولي
"النقد الدولي": استفادة المغرب من أدوات الصندوق في 2020 أثرت إيجابيا على اقتصاد هذا البلد
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أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن تعامل المملكة المغربية مع الصندوق في عام 2020 واستفادتها من بعض أدواته، كان له تأثير إيجابي على اقتصادها.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع هسبريس
المغربي، دلل أزعور على هذه الاستفادة بما قال إنه "زيادة الثقة لدى المستثمرين بالاقتصاد المغربي"، وهو بحسبه، "ما مكن من الولوج إلى السوق المالية الدولية بنجاح".
تصريحات أزعور جاءت خلال ندوة صحفية على هامش مؤتمر نظمه الصندوق مع بنك المغرب، أمس الخميس.
وأوضح أن "استعمال المغرب
خط الوقاية والسيولة كان رافداً داعماً لسياسته المالية؛ إذ تمكن بعد سحبه 3 مليارات دولار بموجب هذا الخط الائتماني من تحقيق خروج ناجح إلى السوق المالية الدولية للحصول على تمويلات إضافية".
وشرح المسؤول في صندوق النقد الدولي، قائلا: "آليات صندوق النقد الدولي ليست مصدر تمويل فقط، وإنما هي مصدر ثقة تمكن من الولوج إلى الأسواق المالية الدولية، وهي نقطة أساسية نركز عليها".
وبخصوص الشروط التي يضعها الصندوق لبعض الدول كباب للولوج إلى عقد اتفاقيات معها، قال: "الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق تمكن الاقتصادات من تحسين استدامة نموها وتطورها واستعادة الثقة لدى المستثمرين".
يشار إلى أن المغرب يجري حاليا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي
للحصول على خط ائتمان مرن دون شروط، يُتوقع أن يتم حسمه مع نهاية السنة الجارية، إذا استطاعت المملكة تنفيذ ما أوصى به الصندوق.