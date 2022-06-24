https://arabic.sputniknews.com/20220624/بريطانيا-ترحل-مهاجرين-عير-شرعيين--إلى-رواندا-1064131353.html
بريطانيا ترحل مهاجرين عير شرعيين إلى رواندا
بريطانيا ترحل مهاجرين عير شرعيين إلى رواندا
لم يستبعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إمكانية ترحيل مهاجرين من أوكرانيا دخلوا الأراضي البريطانية بالطريقة غير المشروعة إلى رواندا. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T04:24+0000
2022-06-24T04:24+0000
2022-06-24T04:24+0000
العالم
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ووقعت بريطانيا ورواندا في 13 ابريل/نيسان الماضي اتفاقية تُجيز ترحيل مهاجرين غير شرعيين من بريطانيا إلى رواندا.وذكرت صحيفة "غارديان" أن جونسون سئل أثناء قيامه بزيارة إلى رواندا في 23 يونيو/حزيران ما إذا كان سيتم ترحيل أوكرانيين أتوا إلى بريطانيا بالطريقة غير المشروعة إلى رواندا، فقال إن هذا ممكن نظريًا، ولكنه أمر بعيد الاحتمال.وكان يجب أن يشهد يوم 14 يونيو أول ترحيل لمهاجرين من بريطانيا إلى رواندا، ولكن تم إلغاء الرحلة بموجب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بريطانيا ترحل مهاجرين عير شرعيين إلى رواندا
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لم يستبعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إمكانية ترحيل مهاجرين من أوكرانيا دخلوا الأراضي البريطانية بالطريقة غير المشروعة إلى رواندا.
ووقعت بريطانيا ورواندا في 13 ابريل/نيسان الماضي اتفاقية تُجيز ترحيل مهاجرين غير شرعيين من بريطانيا إلى رواندا.
وذكرت
صحيفة "غارديان" أن جونسون سئل أثناء قيامه بزيارة إلى رواندا في 23 يونيو/حزيران ما إذا كان سيتم ترحيل أوكرانيين أتوا إلى بريطانيا بالطريقة غير المشروعة إلى رواندا، فقال إن هذا ممكن نظريًا، ولكنه أمر بعيد الاحتمال.
وكان يجب أن يشهد يوم 14 يونيو أول ترحيل لمهاجرين من بريطانيا إلى رواندا، ولكن تم إلغاء الرحلة بموجب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.