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بريطانيا ترحل مهاجرين عير شرعيين إلى رواندا
بريطانيا ترحل مهاجرين عير شرعيين إلى رواندا
لم يستبعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إمكانية ترحيل مهاجرين من أوكرانيا دخلوا الأراضي البريطانية بالطريقة غير المشروعة إلى رواندا. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T04:24+0000
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ووقعت بريطانيا ورواندا في 13 ابريل/نيسان الماضي اتفاقية تُجيز ترحيل مهاجرين غير شرعيين من بريطانيا إلى رواندا.وذكرت صحيفة "غارديان" أن جونسون سئل أثناء قيامه بزيارة إلى رواندا في 23 يونيو/حزيران ما إذا كان سيتم ترحيل أوكرانيين أتوا إلى بريطانيا بالطريقة غير المشروعة إلى رواندا، فقال إن هذا ممكن نظريًا، ولكنه أمر بعيد الاحتمال.وكان يجب أن يشهد يوم 14 يونيو أول ترحيل لمهاجرين من بريطانيا إلى رواندا، ولكن تم إلغاء الرحلة بموجب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
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العالم

بريطانيا ترحل مهاجرين عير شرعيين إلى رواندا

04:24 GMT 24.06.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanskiمهاجرون على الحدود بين بولندا و بيلاروسيا، 20 أغسطس 2021
مهاجرون على الحدود بين بولندا و بيلاروسيا، 20 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
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لم يستبعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إمكانية ترحيل مهاجرين من أوكرانيا دخلوا الأراضي البريطانية بالطريقة غير المشروعة إلى رواندا.
ووقعت بريطانيا ورواندا في 13 ابريل/نيسان الماضي اتفاقية تُجيز ترحيل مهاجرين غير شرعيين من بريطانيا إلى رواندا.
وذكرت صحيفة "غارديان" أن جونسون سئل أثناء قيامه بزيارة إلى رواندا في 23 يونيو/حزيران ما إذا كان سيتم ترحيل أوكرانيين أتوا إلى بريطانيا بالطريقة غير المشروعة إلى رواندا، فقال إن هذا ممكن نظريًا، ولكنه أمر بعيد الاحتمال.
وكان يجب أن يشهد يوم 14 يونيو أول ترحيل لمهاجرين من بريطانيا إلى رواندا، ولكن تم إلغاء الرحلة بموجب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
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