https://arabic.sputniknews.com/20220624/بوتين-الزيادة-الحادة-للتضخم-في-العالم-هي-نتيجة-لعدة-سنوات-من-العمل-غير-المسؤول-لدول-مجموعة-السبع-1064159915.html

بوتين: الزيادة الحادة للتضخم في العالم هي نتيجة لعدة سنوات من العمل غير المسؤول لدول مجموعة السبع

بوتين: الزيادة الحادة للتضخم في العالم هي نتيجة لعدة سنوات من العمل غير المسؤول لدول مجموعة السبع

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الزيادة الحادة في التضخم في العالم هي نتيجة لعدة سنوات من العمل غير المسؤول لدول مجموعة السبع وليس بسبب العملية الخاصة... 24.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-24T13:23+0000

2022-06-24T13:23+0000

2022-06-24T13:54+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بعض الدول تسعى باستمرار إلى استبدال الهيكل الأمني ​​ببعض القواعد. وقال بوتين في اجتماع بتنسيق "بريكس بلس": "من أجل الحفاظ على هيمنتها، تسعى بعض الدول باستمرار إلى استبدال الهيكل العالمي الحالي القائم على الدور المركزي للأمم المتحدة بنوع من النظام القائم على القواعد. ما هي القواعد؟ من اخترع هذه القواعد غير واضح". ووفقًا له، فإن محاولات تقييد تطور الدول غير المستعدة للعيش بهذه القواعد التي اخترعها شخص ما، والاستخدام المتهور لأدوات العقوبات غير المشروعة، بالإضافة إلى عواقب جائحة فيروس كورونا، أدت فقط إلى تفاقم الأزمة في الاقتصاد العالمي.وأشار إلى أن الغرب يخلق هستيريا بشكل مصطنع بشأن الموقف مع تسليم الحبوب الأوكرانية، وروسيا لا تمنع تصدير هذه الحبوب، لافتا الانتباه إلى أن روسيا مستعدة لضمان المرور الحر للسفن المحملة بالحبوب إلى المياه الدولية، إذا قام الجيش الأوكراني بالطبع بتطهير موانئ الشحن والمنطقة المائية المجاورة.ونوه بوتين بأن الولايات المتحدة كانت مجرد دولة مصدرة للأغذية، وهي الآن تشتري 17 مليار دولار أكثر مما تبيعه.كما أكد الرئيس الروسي أن صيغة "بريكس بلس" مفيدة بسبب تقارب مواقف الدول المشاركة التي تدعو إلى التجارة الحرة والتعددية القطبية، وأن روسيا تشعر باهتمام دول البريكس وشركائها في التعاون.

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روسيا, فلاديمير بوتين