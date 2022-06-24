عربي
الداخلية التونسية تعلن إحباط محاولة إرهابية استهدفت الرئيس قيس سعيد
https://arabic.sputniknews.com/20220624/بيسكوف-لا-توجد-تصريحات-حول-تأميم-برلين-نورد-ستريم--2-1064145533.html
بيسكوف: لا توجد تصريحات حول تأميم برلين "نورد ستريم- 2"
بيسكوف: لا توجد تصريحات حول تأميم برلين "نورد ستريم- 2"
علّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على التقارير حول التأميم المحتمل للجزء الألماني من "نورد ستريم 2"، مشيرًا إلى أن هذه حجج افتراضية، ولا توجد... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T09:48+0000
2022-06-24T09:49+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060889600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcc5678194ede1c60dfabc764c8e1a3d.jpg
في وقت سابق، ذكرت مجلة "شبيغل، نقلاً عن مصادرها الخاصة، أن وزارة المال الألمانية تدرس إمكانية مصادرة جزء من "نورد ستريم-2".وأشار إلى أنه دون معرفة جوهر ما يحدث، سيكون من الخطأ قول شيء ما.وأضاف بيسكوف: "لا يمكننا التقييم حتى الآن، ليس لدينا أي بيانات رسمية حتى الآن، لا شيء. حسنًا، مع كل الاحترام الواجب أو عدم الاحترام، لا يمكن أن تكون نشرة شبيغل أساسًا لأي تصريحات مسؤولة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1060889600_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_38bc9a388ff939f3ae8ee6a630d000e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, دميتري بيسكوف

بيسكوف: لا توجد تصريحات حول تأميم برلين "نورد ستريم- 2"

09:48 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 09:49 GMT 24.06.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
علّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على التقارير حول التأميم المحتمل للجزء الألماني من "نورد ستريم 2"، مشيرًا إلى أن هذه حجج افتراضية، ولا توجد بيانات رسمية.
في وقت سابق، ذكرت مجلة "شبيغل، نقلاً عن مصادرها الخاصة، أن وزارة المال الألمانية تدرس إمكانية مصادرة جزء من "نورد ستريم-2".
وقال بيسكوف للحصفيين: "دعونا لا ننخرط في مثل هذا التفكير الافتراضي، على الأرجح، إذا كانت هناك أي إجراءات محددة، فبالطبع، أولاً وقبل كل شيء، ستكون وظيفة المحامين تقديم تقييم قانوني لمثل هذه الإجراءات، إذا كان يتم مناقشتها بالفعل".
وأشار إلى أنه دون معرفة جوهر ما يحدث، سيكون من الخطأ قول شيء ما.
وأضاف بيسكوف: "لا يمكننا التقييم حتى الآن، ليس لدينا أي بيانات رسمية حتى الآن، لا شيء. حسنًا، مع كل الاحترام الواجب أو عدم الاحترام، لا يمكن أن تكون نشرة شبيغل أساسًا لأي تصريحات مسؤولة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала