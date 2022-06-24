https://arabic.sputniknews.com/20220624/بيسكوف-لا-توجد-تصريحات-حول-تأميم-برلين-نورد-ستريم--2-1064145533.html
بيسكوف: لا توجد تصريحات حول تأميم برلين "نورد ستريم- 2"
بيسكوف: لا توجد تصريحات حول تأميم برلين "نورد ستريم- 2"
علّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على التقارير حول التأميم المحتمل للجزء الألماني من "نورد ستريم 2"، مشيرًا إلى أن هذه حجج افتراضية، ولا توجد... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T09:48+0000
2022-06-24T09:48+0000
2022-06-24T09:49+0000
روسيا
دميتري بيسكوف
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في وقت سابق، ذكرت مجلة "شبيغل، نقلاً عن مصادرها الخاصة، أن وزارة المال الألمانية تدرس إمكانية مصادرة جزء من "نورد ستريم-2".وأشار إلى أنه دون معرفة جوهر ما يحدث، سيكون من الخطأ قول شيء ما.وأضاف بيسكوف: "لا يمكننا التقييم حتى الآن، ليس لدينا أي بيانات رسمية حتى الآن، لا شيء. حسنًا، مع كل الاحترام الواجب أو عدم الاحترام، لا يمكن أن تكون نشرة شبيغل أساسًا لأي تصريحات مسؤولة".
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روسيا, دميتري بيسكوف
بيسكوف: لا توجد تصريحات حول تأميم برلين "نورد ستريم- 2"
09:48 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 09:49 GMT 24.06.2022) تابعنا عبر
علّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على التقارير حول التأميم المحتمل للجزء الألماني من "نورد ستريم 2"، مشيرًا إلى أن هذه حجج افتراضية، ولا توجد بيانات رسمية.
في وقت سابق، ذكرت مجلة "شبيغل، نقلاً عن مصادرها الخاصة، أن وزارة المال الألمانية تدرس إمكانية مصادرة جزء من "نورد ستريم-2".
وقال بيسكوف للحصفيين: "دعونا لا ننخرط في مثل هذا التفكير الافتراضي، على الأرجح، إذا كانت هناك أي إجراءات محددة، فبالطبع، أولاً وقبل كل شيء، ستكون وظيفة المحامين تقديم تقييم قانوني لمثل هذه الإجراءات، إذا كان يتم مناقشتها بالفعل".
وأشار إلى أنه دون معرفة جوهر ما يحدث، سيكون من الخطأ قول شيء ما.
وأضاف بيسكوف: "لا يمكننا التقييم حتى الآن، ليس لدينا أي بيانات رسمية حتى الآن، لا شيء. حسنًا، مع كل الاحترام الواجب أو عدم الاحترام، لا يمكن أن تكون نشرة شبيغل أساسًا لأي تصريحات مسؤولة".