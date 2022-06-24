https://arabic.sputniknews.com/20220624/تقارير-الدول-الأفريقية-تزيد-وارداتها-النفطية-من-روسيا-وسط-العقوبات-الغربية--1064130367.html
تقارير: الدول الأفريقية تزيد وارداتها النفطية من روسيا وسط العقوبات الغربية
تقارير: الدول الأفريقية تزيد وارداتها النفطية من روسيا وسط العقوبات الغربية
ذكرت تقارير لوسائل الإعلام أن العديد من الدول الأفريقية زادت من واردات المنتجات النفطية من روسيا بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T01:30+0000
2022-06-24T01:30+0000
2022-06-24T01:30+0000
أخبار النفط الروسي
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موسكو - سبوتنيك. وارتفعت الصادرات الروسية من الديزل إلى أفريقيا من 0.8 إلى مليون طن، في حين زادت شحنات البنزين والنافثا إلى 200 ألف طن، وفقا لما ذكرته بوابة ريبلز الإخبارية النيجيرية، نقلا عن مزود بيانات السوق ريفينيتيف.كما زادت صادرات المنتجات النفطية الروسية من نيجيريا والمغرب والسودان وكوت ديفوار والسنغال وتوغو.وواجهت روسيا عقوبات ضخمة فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار النفط الروسي
تقارير: الدول الأفريقية تزيد وارداتها النفطية من روسيا وسط العقوبات الغربية
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ذكرت تقارير لوسائل الإعلام أن العديد من الدول الأفريقية زادت من واردات المنتجات النفطية من روسيا بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو.
موسكو - سبوتنيك
. وارتفعت الصادرات الروسية من الديزل إلى أفريقيا من 0.8 إلى مليون طن، في حين زادت شحنات البنزين والنافثا إلى 200 ألف طن، وفقا لما ذكرته بوابة ريبلز الإخبارية النيجيرية، نقلا عن مزود بيانات السوق ريفينيتيف.
كما زادت صادرات المنتجات النفطية الروسية من نيجيريا والمغرب والسودان وكوت ديفوار والسنغال وتوغو.
وواجهت روسيا عقوبات ضخمة فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
وبعض الدول الأخرى بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير.