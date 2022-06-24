https://arabic.sputniknews.com/20220624/خبير-اقتصادي-عصر-العملات-الرقمية-انتهى-استثمروا-بالروبل-1064154514.html
خبير اقتصادي: عصر العملات الرقمية انتهى... استثمروا بالروبل
خبير اقتصادي: عصر العملات الرقمية انتهى... استثمروا بالروبل
نناقش في هذه الحلقة: بوتين يحمّل الغرب مسؤولية أزمة الاقتصاد العالمي؛ وزير الاقتصاد الألماني يحذر من توقف الصناعات المعتمدة على الغاز؛ العملات الرقمية تتراجع... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T12:25+0000
2022-06-24T12:25+0000
2022-06-24T12:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
راديو
قوانين الاقتصاد
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خبير اقتصادي: عصر العملات الرقمية انتهى... استثمروا بالروبل
خبير اقتصادي: عصر العملات الرقمية انتهى... استثمروا بالروبل
فرضت إحدى أكثر المنصات الاجتماعية المتخصصة في المراسلات والمحادثات في الصين التي يتابعها 1.2 مليار مشترك، قيودا على المعلومات المرتبطة بالعملات الرقمية في المراسلات عبر منصتها.وتراجعت "بيتكوين"، العملة المشفرة الأكثر شيوعا، إلى ما دون العتبة ذات الأهمية النفسية، حيث انخفضت بنسبة 9 بالمائة إلى أقل من 19 ألف دولار.حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي المختص بالعملات والبورصة، عامر ديب، لـ "قوانين الاقتصاد":الصناعة الألمانية مهددةقال وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، روبرت هابيك، إنه "في حال حدوث نقص في مادة الغاز، سيتعين على عدد من الصناعات التوقف عن العمل في ألمانيا". داعيا السكان والشركات لخفض استهلاكهم من الغاز.وفي تعليق على هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي المتخصص بشؤون الطاقة، الدكتور عامر الشوبكي، لـ "قوانين الاقتصاد":إعداد وتقديم: نغم كباسالتفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, قوانين الاقتصاد, аудио
خبير اقتصادي: عصر العملات الرقمية انتهى... استثمروا بالروبل
12:25 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 12:34 GMT 24.06.2022) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: بوتين يحمّل الغرب مسؤولية أزمة الاقتصاد العالمي؛ وزير الاقتصاد الألماني يحذر من توقف الصناعات المعتمدة على الغاز؛ العملات الرقمية تتراجع بشكل حاد ودول تحظرها.
فرضت إحدى أكثر المنصات الاجتماعية المتخصصة في المراسلات والمحادثات في الصين التي يتابعها 1.2 مليار مشترك، قيودا على المعلومات المرتبطة بالعملات الرقمية في المراسلات عبر منصتها.
وتراجعت "بيتكوين"، العملة المشفرة الأكثر شيوعا، إلى ما دون العتبة ذات الأهمية النفسية، حيث انخفضت بنسبة 9 بالمائة إلى أقل من 19 ألف دولار.
حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي المختص بالعملات والبورصة، عامر ديب، لـ "قوانين الاقتصاد":
"إن عصر العملات الرقمية الحالية انتهى، لأنه وبسبب العقوبات المفروضة على موسكو، لم يتمكن المستثمرون من الوصول إلى منصات التداول، خاصة وأن الروس أكثر المستثمرين بالعملات الرقمية، وخروج المستثمرين ربما سيؤدي إلى ظهور عملات مشفرة جديدة غير التي نعرفها، وتكون مرتبطة بالبنوك المركزية وصادرة عن دول، وأنصح بالاستثمار بالعملة الروسية الروبل لأنها الأقوى عالميا في الوقت الحالي".
قال وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، روبرت هابيك، إنه "في حال حدوث نقص في مادة الغاز
، سيتعين على عدد من الصناعات التوقف عن العمل في ألمانيا". داعيا السكان والشركات لخفض استهلاكهم من الغاز.
وفي تعليق على هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي المتخصص بشؤون الطاقة، الدكتور عامر الشوبكي، لـ "قوانين الاقتصاد":
"إن آثار انخفاض إمدادات الغاز خطيرة على أوروبا، لا سيما ألمانيا التي ارتفعت فيها الأسعار بنسبة 50%، وهذا يستدعي وقف الصناعات التي تعتمد على الطاقة والغاز، وبالتالي انخفاض حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يعتمد على الصادرات بنسبة 40%، ولاحظنا منذ الآن تراجع القدرة التنافسية للصناعات الألمانية في السوق العالمية أمام الأمريكية والآسيوية، وسيزداد الأمر سوءا عندما يمس المواطن في الشتاء المقبل وعدم القدرة على التدفئة".
التفاصيل في الملف الصوتي...