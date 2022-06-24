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https://arabic.sputniknews.com/20220624/سلطات-خيرسون-انفجار-سيارة-مفخخة-ونقوم-بتحديد-البيانات-الخاصة-بالضحايا--1064134302.html
مصرع مسؤول بمنطقة خيرسون في تفجير سيارة مفخخة
مصرع مسؤول بمنطقة خيرسون في تفجير سيارة مفخخة
أعلنت سلطات خيرسون عن انفجار سيارة مفخخة في المنطقة، مشيرة إلى أن السلطات تقوم بتحديد البيانات الخاصة بالضحايا. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T06:58+0000
2022-06-24T07:16+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، قولها " وانفجرت السيارة، ويجري التحقيق في تفاصيل الضحايا. لقد كان هجوما إرهابيا".وأشارت السلطات إلى أن رئيس إدارة الأسرة والشباب والرياضة بإدارة ولاية خيرسون ديمتري سافلوتشينكو، توفي نتيجة التفجير.وقال نائب مدير الإدارة المدنية-العسكرية في المقاطعة، ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك": "لقي أحد موظفينا مصرعه. إنه مدير إدارة الأسرة والشباب والرياضة دميتري سافلوتشينكو".في غضون ذلك، أعلن العقيد أندرية ماروتشكو، الضابط في قوات الدفاع الشعبي بجمهورية لوغانسك، اليوم الجمعة، أن الصاروخ التكتيكي من طراز "توتشكا-أو" الذي أطلقته القوات الأوكرانية في وقت متأخر من الليل، كان يستهدف مبنى إدارة رئيس الجمهورية.كتب العقيد أندريه ماروتشكو على تطبيق "تليغرام": "أصدرت القيادة السياسية والعسكرية الأوكرانية أمرا ليلة أمس بتوجيه ضربة إلى العاصمة لوغانسك بصواريخ "توتشكا-أو" التكتيكية. وبفضل الإجراءات المنسقة لقوات الدفاع الجوي تم إسقاط الصاروخ في الجو فوق منطقة تيبليتشنوي. وفقا لحسابات بيانات مسار الصاروخ فإن الهدف كان إدارة رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية".
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العالم, أخبار أوكرانيا

مصرع مسؤول بمنطقة خيرسون في تفجير سيارة مفخخة

06:58 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 07:16 GMT 24.06.2022)
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مدخل مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
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أعلنت سلطات خيرسون عن انفجار سيارة مفخخة في المنطقة، مشيرة إلى أن السلطات تقوم بتحديد البيانات الخاصة بالضحايا.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الخدمة الصحفية للإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، قولها " وانفجرت السيارة، ويجري التحقيق في تفاصيل الضحايا. لقد كان هجوما إرهابيا".
وأشارت السلطات إلى أن رئيس إدارة الأسرة والشباب والرياضة بإدارة ولاية خيرسون ديمتري سافلوتشينكو، توفي نتيجة التفجير.
وقال نائب مدير الإدارة المدنية-العسكرية في المقاطعة، ستريموسوف لوكالة "سبوتنيك": "لقي أحد موظفينا مصرعه. إنه مدير إدارة الأسرة والشباب والرياضة دميتري سافلوتشينكو".
في غضون ذلك، أعلن العقيد أندرية ماروتشكو، الضابط في قوات الدفاع الشعبي بجمهورية لوغانسك، اليوم الجمعة، أن الصاروخ التكتيكي من طراز "توتشكا-أو" الذي أطلقته القوات الأوكرانية في وقت متأخر من الليل، كان يستهدف مبنى إدارة رئيس الجمهورية.

كتب العقيد أندريه ماروتشكو على تطبيق "تليغرام": "أصدرت القيادة السياسية والعسكرية الأوكرانية أمرا ليلة أمس بتوجيه ضربة إلى العاصمة لوغانسك بصواريخ "توتشكا-أو" التكتيكية. وبفضل الإجراءات المنسقة لقوات الدفاع الجوي تم إسقاط الصاروخ في الجو فوق منطقة تيبليتشنوي. وفقا لحسابات بيانات مسار الصاروخ فإن الهدف كان إدارة رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية".
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Военнослужащий на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:08 GMT
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