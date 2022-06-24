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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220624/فضيحة-عسكريين-أوكرانيين-هاربين-من-بلدة-تابعة-لجمهورية-لوغانسك--1064132138.html
فضيحة عسكريين أوكرانيين هاربين من بلدة تابعة لجمهورية لوغانسك
فضيحة عسكريين أوكرانيين هاربين من بلدة تابعة لجمهورية لوغانسك
كشف قائد إحدى وحدات قوات جمهورية لوغانسك الشعبية للصحفيين أن عناصر من القوات الأوكرانية رموا العلم حينما هربوا من بلدة زولوتويه. 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T05:30+0000
2022-06-24T05:32+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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ودخلت قوات جمهورية لوغانسك بلدة زولوتويه في سياق عملية طرد قوات نظام الحكم الأوكراني من أراضي الجمهورية. وصرح السفير روديون ميروشنيك، سفير جمهورية لوغانسك لدى روسيا، في 23 يونيو/ حزيران أن القوات الأوكرانية كانت تقصف جمهورية لوغانسك من زولوتويه على مدى ثمانية أعوام. وما زالت البلدة تشهد معارك شوارع، فيما تواصل قوات لوغانسك تقدمها إلى الشمال نحو مدينة ليسيتشانسك التي يقبع فيها 5 - 7 آلاف عسكري أوكراني.وعرض فلاديمير بولوبولتينيخ، قائد إحدى وحدات قوات لوغانسك، للصحفيين العلم الذي رماه عناصر من القوات الأوكرانية كانوا فد غادروا البلدة.
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رصد عسكري

فضيحة عسكريين أوكرانيين هاربين من بلدة تابعة لجمهورية لوغانسك

05:30 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 05:32 GMT 24.06.2022)
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عسكريون أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
© Sputnik . Тарас Литвиненко
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كشف قائد إحدى وحدات قوات جمهورية لوغانسك الشعبية للصحفيين أن عناصر من القوات الأوكرانية رموا العلم حينما هربوا من بلدة زولوتويه.
ودخلت قوات جمهورية لوغانسك بلدة زولوتويه في سياق عملية طرد قوات نظام الحكم الأوكراني من أراضي الجمهورية. وصرح السفير روديون ميروشنيك، سفير جمهورية لوغانسك لدى روسيا، في 23 يونيو/ حزيران أن القوات الأوكرانية كانت تقصف جمهورية لوغانسك من زولوتويه على مدى ثمانية أعوام. وما زالت البلدة تشهد معارك شوارع، فيما تواصل قوات لوغانسك تقدمها إلى الشمال نحو مدينة ليسيتشانسك التي يقبع فيها 5 - 7 آلاف عسكري أوكراني.
وعرض فلاديمير بولوبولتينيخ، قائد إحدى وحدات قوات لوغانسك، للصحفيين العلم الذي رماه عناصر من القوات الأوكرانية كانوا فد غادروا البلدة.
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