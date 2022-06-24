https://arabic.sputniknews.com/20220624/مشاة-المظليين-المغاربة-يستعدون-للانضمام-لمناورات-الأسد-الإفريقي-في-الصحراء-الغربية-1064134674.html
مشاة المظليين المغاربة يستعدون للانضمام لمناورات "الأسد الإفريقي" في الصحراء الغربية
مشاة المظليين المغاربة يستعدون للانضمام لمناورات "الأسد الإفريقي" في الصحراء الغربية
انطلقت في المغرب، يوم الاثنين الماضي، مناورات "الأسد الإفريقي 2022" العسكرية بمشاركة أكثر من 7 آلاف جندي من المغرب والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتونس... 24.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-24T07:15+0000
2022-06-24T07:15+0000
2022-06-24T07:17+0000
رصد عسكري
أخبار المغرب اليوم
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وكان هناك لقاء تحضيري بين القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية يوم الأربعاء بالقاعدة الجوية الثالثة في القنيطرة لمناقشة الترتيبات الأخيرة قبل المشاركة في المناورات بمنطقة المحبس في الصحراء الغربية، حسب موقع "ماب نيوز".تعد مناورات "الأسد الأفريقي" واحدة من أكبر المناورات العسكرية التي تستضيفها القارة الأفريقية وتشارك فيها دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.وتقام تلك المناورات خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري بمشاركة 7 آلاف و500 جندي ويتم تنفيذ مراحلها في 4 دول أفريقية هي المغرب وغانا والسنغال وتونس، وفقا لما ذكره موقع الجيش الأمريكي "نيفي ميل".ويوم الثلاثاء نفذ الجيشان المغربي والأمريكي "مناورات المحبس" القريبة من تندوف بالمدفعية الثقيلة في منطقة كَراير البيهي، على خط التماس عند الحدود الجزائرية - المغربية.وذكرت وسائل إعلام أن المناورات تمت على إيقاع مكثف وقصف بواسطة راجمات الصواريخ "هيمارس" الأمريكية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار المغرب اليوم
مشاة المظليين المغاربة يستعدون للانضمام لمناورات "الأسد الإفريقي" في الصحراء الغربية
07:15 GMT 24.06.2022 (تم التحديث: 07:17 GMT 24.06.2022) تابعنا عبر
انطلقت في المغرب، يوم الاثنين الماضي، مناورات "الأسد الإفريقي 2022" العسكرية بمشاركة أكثر من 7 آلاف جندي من المغرب والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتونس وحلف الناتو.
تعد مناورات "الأسد الأفريقي" واحدة من أكبر المناورات العسكرية التي تستضيفها القارة الأفريقية وتشارك فيها دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
وتقام تلك المناورات خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري بمشاركة 7 آلاف و500 جندي ويتم تنفيذ مراحلها في 4 دول أفريقية هي المغرب وغانا والسنغال وتونس، وفقا لما ذكره
موقع الجيش الأمريكي "نيفي ميل".
ويوم الثلاثاء نفذ الجيشان المغربي والأمريكي "مناورات المحبس" القريبة من تندوف بالمدفعية الثقيلة في منطقة كَراير البيهي، على خط التماس عند الحدود الجزائرية - المغربية.
وذكرت وسائل إعلام أن المناورات تمت على إيقاع مكثف وقصف بواسطة راجمات الصواريخ "هيمارس" الأمريكية.