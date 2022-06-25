عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220625/إعلام-سكان-بلجيكا-يشتكون-من-وقاحة-اللاجئين-الأوكرانيين-1064175560.html
إعلام: سكان بلجيكا يشتكون من وقاحة اللاجئين الأوكرانيين
إعلام: سكان بلجيكا يشتكون من وقاحة اللاجئين الأوكرانيين
بدأ سكان بلجيكا بشكل متزايد بالشكوى من حالات السكر والفظاظة من جانب اللاجئين الأوكرانيين. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T06:05+0000
2022-06-25T06:13+0000
أخبار بلجيكا اليوم
العالم
اللاجئين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050747500_0:326:3061:2047_1920x0_80_0_0_abd455c3096631c8c4a6cd1e1210e80d.jpg
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، طلب سكان عدة بلديات العثور على سكن للاستئجار للأوكرانيين.ولاحظ أن هذا الوضع مرتبط ببدء موسم الصيف. فالبلجيكيون الذين يخططون للذهاب في عطلة "من الواضح أنهم لا يريدون مغادرة منازلهم وإبقاءها تحت تصرف اللاجئين".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/13/1050747500_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fa37d59b27e9b8ffe693ded4cc0e3468.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار بلجيكا اليوم, العالم, اللاجئين

إعلام: سكان بلجيكا يشتكون من وقاحة اللاجئين الأوكرانيين

06:05 GMT 25.06.2022 (تم التحديث: 06:13 GMT 25.06.2022)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصورإيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021
إيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
بدأ سكان بلجيكا بشكل متزايد بالشكوى من حالات السكر والفظاظة من جانب اللاجئين الأوكرانيين.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، طلب سكان عدة بلديات العثور على سكن للاستئجار للأوكرانيين.

وبحسب قناة "إر تي بي إف": "هناك أيضًا حالات خلافات ووقاحة وأفعال سيئة. يذكر فريديريك بيتي، عمدة فيزيمبيك- أوبيما، أنه من بين أمور أخرى، يوجد حالات سكر أو عدم احترام و سلوك سيئ".

ولاحظ أن هذا الوضع مرتبط ببدء موسم الصيف. فالبلجيكيون الذين يخططون للذهاب في عطلة "من الواضح أنهم لا يريدون مغادرة منازلهم وإبقاءها تحت تصرف اللاجئين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала