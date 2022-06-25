https://arabic.sputniknews.com/20220625/إعلام-سكان-بلجيكا-يشتكون-من-وقاحة-اللاجئين-الأوكرانيين-1064175560.html
إعلام: سكان بلجيكا يشتكون من وقاحة اللاجئين الأوكرانيين
إعلام: سكان بلجيكا يشتكون من وقاحة اللاجئين الأوكرانيين
بدأ سكان بلجيكا بشكل متزايد بالشكوى من حالات السكر والفظاظة من جانب اللاجئين الأوكرانيين. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T06:05+0000
2022-06-25T06:05+0000
2022-06-25T06:13+0000
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وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، طلب سكان عدة بلديات العثور على سكن للاستئجار للأوكرانيين.ولاحظ أن هذا الوضع مرتبط ببدء موسم الصيف. فالبلجيكيون الذين يخططون للذهاب في عطلة "من الواضح أنهم لا يريدون مغادرة منازلهم وإبقاءها تحت تصرف اللاجئين".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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أخبار بلجيكا اليوم, العالم, اللاجئين
إعلام: سكان بلجيكا يشتكون من وقاحة اللاجئين الأوكرانيين
06:05 GMT 25.06.2022 (تم التحديث: 06:13 GMT 25.06.2022) تابعنا عبر
بدأ سكان بلجيكا بشكل متزايد بالشكوى من حالات السكر والفظاظة من جانب اللاجئين الأوكرانيين.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، طلب سكان عدة بلديات العثور على سكن للاستئجار للأوكرانيين.
وبحسب قناة "إر تي بي إف": "هناك أيضًا حالات خلافات ووقاحة وأفعال سيئة. يذكر فريديريك بيتي، عمدة فيزيمبيك- أوبيما، أنه من بين أمور أخرى، يوجد حالات سكر أو عدم احترام و سلوك سيئ".
ولاحظ أن هذا الوضع مرتبط ببدء موسم الصيف. فالبلجيكيون الذين يخططون للذهاب في عطلة "من الواضح أنهم لا يريدون مغادرة منازلهم وإبقاءها تحت تصرف اللاجئين".