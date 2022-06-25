https://arabic.sputniknews.com/20220625/إيران-لن-نقف-مكتوفي-الأيدي-عندما-يتعلق-الأمر-بتحركات-إسرائيل-ضد-برنامجنا-النووي-1064188018.html

إيران: لن نقف مكتوفي الأيدي عندما يتعلق الأمر بتحركات إسرائيل ضد برنامجنا النووي

إيران: لن نقف مكتوفي الأيدي عندما يتعلق الأمر بتحركات إسرائيل ضد برنامجنا النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، استعداد بلاده "لاستئناف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي". 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T11:39+0000

2022-06-25T11:39+0000

2022-06-25T11:39+0000

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وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي في طهران، مع مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "حوارنا مع بوريل كان إيجابيا بشأن التعاون بين إيران والاتحاد الأوروبي"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وكشف عن وجود محادثات عميقة ودقيقة مع الاتحاد الأوروبي حول مطالبات إيران، مؤكدا استعداد طهران لاستنئاف المحادثات النووية.وأعرب عن أمله "أن تنظر واشنطن بواقعية لمفاوضات فيينا لكي يتم الوصول إلى اتفاق"، مؤكدا أن إيران "لن نقف مكتوفة الأيدي عندما يتعلق الأمر بتحركات إسرائيل ضد برنامجها النووي".وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا قرارا بشأن "تعاون إيران غير الكافي" مع المنظمة الدولية، مشيرا إلى أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلن عنها.وتأتي التطورات في وقت يهيمن فيه الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/أيار 2018.وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, الاتفاق النووي الإيراني