https://arabic.sputniknews.com/20220625/ارتفاع-إيرادات-السياحة-المغربية-بنسبة-123-1064193606.html

ارتفاع إيرادات السياحة المغربية بنسبة 123%

ارتفاع إيرادات السياحة المغربية بنسبة 123%

ارتفعت إيرادات السياحة في المغرب، خلال عام واحد، بنسبة بلغت 123.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، حسبما أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية. 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T13:55+0000

2022-06-25T13:55+0000

2022-06-25T13:55+0000

أخبار المغرب اليوم

العالم العربي

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ونقل موقع "العمق المغربي" عن المديرية، قولها بأن هذه الإيرادات تمكنت من تجاوز المستوى المنخفض المسجل خلال فترة ما قبل الوباء، حيث ارتفعت إلى 36.3%، بعدما كانت في حدود ناقص 71.5% بنهاية أبريل/نيسان 2021.وشهد أبريل 2022، زيادة العائدات السياحية أكثر بعد إعادة فتح الحدود الوطنية، ومن المتوقع أن يتسارع هذا التطور خلال الأشهر المقبلة بفضل تخفيف قيود السفر، التي دخلت حيز التنفيذ في 18 مايو/أيار الماضي، وغيرها من الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى دعم وإنعاش أنشطة السياحة.يضاف إلى ذلك انطلاق عملية "مرحبا 2022" في 5 يونيو/حزيران الجاري، في ظل إجراءات جديدة تهدف إلى توفير أفضل ظروف الاستقبال والعبور للمغاربة المقيمين بالخارج.يشار إلى أن عائدات السياحية ارتفعت بنسبة 329.7% في أبريل 2022، بعد + 529.8% في مارس/آذار و + 25.1% في فبراير/شباط 2022.وبلغت الإيرادات على مدى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ما يقرب من 13.6 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 4 مليارات درهم قبل عام، و17 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2019، مسجلة معدل تعافي مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة البالغ 79.7%، فيما بلغ معدل التعافي 91.2% خلال شهري مارس وأبريل 2022.

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