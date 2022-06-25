https://arabic.sputniknews.com/20220625/البرلمان-الصومالي-يصادق-بالإجماع-على-تعيين-عبدي-بري-رئيسا-للوزراء-1064179741.html
البرلمان الصومالي يصادق بالإجماع على تعيين عبدي بري رئيسا للوزراء
البرلمان الصومالي يصادق بالإجماع على تعيين عبدي بري رئيسا للوزراء
صادق البرلمان الصومالي، اليوم السبت، بالإجماع على قرار رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود تعيين حمزة عبدي بري رئيسا للوزراء. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T08:50+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن رئيس البرلمان عدن مادوبي، أن جميع النواب الـ 220 الحاضرين وافقوا على تعيين عبدي بري، وهو برلماني ينتمي لولاية جوبالاند ولحزب رئيس الجمهورية.جاء ذلك بعدما أصدر الرئيس حسن شيخ محمود، منتصف الشهر الجاري، قرارا بتعيين عبدي بري رئيسا جديد للوزراء، خلفا لمحمد حسين روبلي، والذي شهدت رئاسته للوزراء أزمة سياسية انتهت بإجراء انتخابات جديدة جاءت بشيخ محمود.وفاز شيخ محمود بـ 214 صوتاً، في الجولة الثالثة والأخيرة من التصويت البرلماني بالانتخابات الرئاسية والتي جرت الأحد 15 مايو/ أيار الماضي، والتي نافس خلالها الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو، الذي حصل على 110 أصوات فقط.وأنهى انتخاب شيخ محمود ومن قبله البرلمان الجديد حالة من الاحتقان السياسي منذ أواخر العام قبل الماضي نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات؛ وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة.
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العالم العربي, الصومال
البرلمان الصومالي يصادق بالإجماع على تعيين عبدي بري رئيسا للوزراء
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صادق البرلمان الصومالي، اليوم السبت، بالإجماع على قرار رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود تعيين حمزة عبدي بري رئيسا للوزراء.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن رئيس البرلمان عدن مادوبي، أن جميع النواب الـ 220 الحاضرين وافقوا على تعيين عبدي بري، وهو برلماني ينتمي لولاية جوبالاند ولحزب رئيس الجمهورية.
جاء ذلك بعدما أصدر الرئيس حسن شيخ محمود، منتصف الشهر الجاري، قرارا بتعيين عبدي بري رئيسا جديد للوزراء، خلفا لمحمد حسين روبلي، والذي شهدت رئاسته للوزراء أزمة سياسية انتهت بإجراء انتخابات جديدة جاءت بشيخ محمود.
وفاز شيخ محمود بـ 214 صوتاً، في الجولة الثالثة والأخيرة من التصويت البرلماني بالانتخابات الرئاسية والتي جرت الأحد 15 مايو/ أيار الماضي، والتي نافس خلالها الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو، الذي حصل على 110 أصوات فقط.
وأنهى انتخاب شيخ محمود ومن قبله البرلمان الجديد حالة من الاحتقان السياسي منذ أواخر العام قبل الماضي نتيجة خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول بعض التفاصيل المتعلقة بآلية إجراء الانتخابات؛ وأدت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة.