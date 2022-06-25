https://arabic.sputniknews.com/20220625/الصين-تعرب-عن-احتجاجها-بسبب-تحليق-طائرة-أمريكية-فوق-تايوان-1064174848.html
الصين تعرب عن احتجاجها بسبب تحليق طائرة أمريكية فوق تايوان
الصين تعرب عن احتجاجها بسبب تحليق طائرة أمريكية فوق تايوان
صرح المتحدث باسم المنطقة الشرقية في القيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني، شي يي، أن تحليق طائرة عسكرية أمريكية من طراز "بوسيدون P-8A" فوق مضيق تايوان... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T05:20+0000
2022-06-25T05:20+0000
2022-06-25T05:27+0000
الصين
أخبار تايوان
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وقال شي يي في بيان إن "تصرفات الولايات المتحدة هي تدخل متعمد وزعزعة لاستقرار الوضع في المنطقة، وتضر بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان، وتعارض الصين ذلك بشدة".في وقت سابق ، نقلت شبكة "سي إن إن" عن القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، أن طائرة أمريكية من طراز "بوسيدون P-8A" قامت برحلة استطلاعية فوق مضيق تايوان يوم أمس الجمعة.تجري بكين تدريبات ودوريات بانتظام في مضيق تايوان وسط تفاقم العلاقات مع الولايات المتحدة، بما في ذلك بسبب قضية تايوان التي وصفتها وزارة الخارجية الصينية مرارًا بأنها الأكثر حساسية في العلاقات بين واشنطن وبكين.
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سبوتنيك عربي
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الصين, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين تعرب عن احتجاجها بسبب تحليق طائرة أمريكية فوق تايوان
05:20 GMT 25.06.2022 (تم التحديث: 05:27 GMT 25.06.2022) تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم المنطقة الشرقية في القيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني، شي يي، أن تحليق طائرة عسكرية أمريكية من طراز "بوسيدون P-8A" فوق مضيق تايوان يضر بالسلام والاستقرار في المنطقة، وتعارض الصين ذلك بشدة.
وقال شي يي في بيان إن "تصرفات الولايات المتحدة هي تدخل متعمد وزعزعة لاستقرار الوضع في المنطقة، وتضر بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان، وتعارض الصين ذلك بشدة".
وشدد على أن قوات المنطقة الشرقية التابعة للقيادة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصيني في حالة استعداد قتالي عالي وتحمي بحزم سيادة الدولة وسلامة أراضيها.
في وقت سابق ، نقلت شبكة "سي إن إن" عن القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، أن طائرة أمريكية من طراز "بوسيدون P-8A" قامت برحلة استطلاعية فوق مضيق تايوان يوم أمس الجمعة.
تجري بكين تدريبات ودوريات بانتظام في مضيق تايوان وسط تفاقم العلاقات مع الولايات المتحدة، بما في ذلك بسبب قضية تايوان التي وصفتها وزارة الخارجية الصينية مرارًا بأنها الأكثر حساسية في العلاقات بين واشنطن وبكين.