https://arabic.sputniknews.com/20220625/المشاط-يثمن-دعم-إيران-لليمن-في-المحافل-الدولية-1064202495.html

المشاط يثمن دعم إيران لليمن في المحافل الدولية

المشاط يثمن دعم إيران لليمن في المحافل الدولية

ثمّن رئيس المجلس السياسي الأعلى في جماعة "أنصار الله" اليمنية، مهدي المشاط، دعم إيران السياسي لبلاده في المحافل الدولية، داعيا طهران إلى زيادة التعاون وتوسيع... 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T17:24+0000

2022-06-25T17:24+0000

2022-06-25T17:24+0000

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طهران- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي والمشاط، اليوم السبت، إن "إيران تؤيد وقف إطلاق النار الذي يؤدي إلى سلام كامل ورفع حقيقي للحصار عن الشعب اليمني".وأكد رئيسي استعداد بلاده لإرسال مساعدات إنسانية ولقاح مضاد لفيروس كورونا للشعب اليمني.وفي الثاني من حزيران/يونيو الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، موافقة أطراف النزاع في اليمن على مقترح أممي لتمديد الهدنة السارية في البلد العربي، شهرين إضافيين تنتهي مطلع آب/أغسطس القادم، وفق بنود الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من نيسان/أبريل الماضي.وتتضمن هدنة الأمم المتحدة في اليمن، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن.كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20210717/المجلس-السياسي-الأعلى-لجماعة-أنصار-الله-في-اليمن-يمدد-رئاسة-المشاط-لمدة-عام-1049595808.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي