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النرويج... مقتل شخصين وإصابة آخرين إثر إطلاق نار داخل ملهى ليلي بالعاصمة أوسلو
https://arabic.sputniknews.com/20220625/النرويج-مقتل-شخصين-وإصابة-آخرين-إثر-إطلاق-نار-داخل-ملهى-ليلي-بالعاصمة-أوسلو-1064173223.html
النرويج... مقتل شخصين وإصابة آخرين إثر إطلاق نار داخل ملهى ليلي بالعاصمة أوسلو
النرويج... مقتل شخصين وإصابة آخرين إثر إطلاق نار داخل ملهى ليلي بالعاصمة أوسلو
25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T00:25+0000
2022-06-25T00:25+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
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النرويج... مقتل شخصين وإصابة آخرين إثر إطلاق نار داخل ملهى ليلي بالعاصمة أوسلو

00:25 GMT 25.06.2022
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