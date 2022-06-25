https://arabic.sputniknews.com/20220625/اليمن-مقتل-رجل-دين-في-ظروف-غامضة-بمحافظة-مأرب-1064173582.html
اليمن... مقتل رجل دين في ظروف غامضة بمحافظة مأرب
اليمن... مقتل رجل دين في ظروف غامضة بمحافظة مأرب
لقي رجل دين بارز مصرعه، اليوم الجمعة، في ظروف غامضة بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T02:16+0000
2022-06-25T02:16+0000
2022-06-25T02:16+0000
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لوكالة "سبوتنيك" بأن السلطات عثرت على الداعية السلفي د. عبد الرزاق محمد البقماء، مقتولاً على متن سيارته في منطقة الخسيف بمديرية الوادي شرق مدينة مأرب.وذكر المصدر أن "البقماء" كان يدير مركزاً دينياً في مأرب، وسبق أن تعرض إلى محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في أبريل/ نيسان 2020.وأشار إلى فتح الشرطة اليمنية تحقيقاً في الجريمة لكشف ملابساتها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن
اليمن... مقتل رجل دين في ظروف غامضة بمحافظة مأرب
تابعنا عبر
لقي رجل دين بارز مصرعه، اليوم الجمعة، في ظروف غامضة بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك
. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة مأرب لوكالة "سبوتنيك" بأن السلطات عثرت على الداعية السلفي د. عبد الرزاق محمد البقماء، مقتولاً على متن سيارته في منطقة الخسيف بمديرية الوادي شرق مدينة مأرب.
وذكر المصدر أن "البقماء" كان يدير مركزاً دينياً في مأرب، وسبق أن تعرض إلى محاولة اغتيال بعبوة ناسفة في أبريل/ نيسان 2020.
وأشار إلى فتح الشرطة اليمنية تحقيقاً في الجريمة لكشف ملابساتها.