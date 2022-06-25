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تشكيل حلف غربي جديد... حلف "المحيط الهادئ"
تشكيل حلف غربي جديد... حلف "المحيط الهادئ"
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وبريطانيا ونيوزيلندا واليابان عن تشكيل حلف جديد - Partners in the Blue Pacific. وسوف يدعم الأقاليم في المحيط الهادئ... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T06:22+0000
2022-06-25T06:22+0000
العالم
المحيط الهادئ
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وجاء في البيان المشترك الذي تم نشره على موقع البيت الأبيض: "نحن متحدون في تصميمنا على دعم المنطقة... نحن أيضًا متحدون في كيفية تنفيذ ذلك - وفقًا للمبادئ الإقليمية في المحيط الهادئ، والسيادة، والشفافية، والمساءلة، وقبل كل شيء، بقيادة جزر المحيط الهادئ".تخطط دول الحلف لزيادة دعم "أولويات المحيط الهادئ" وفقا لاستراتيجية منتدى جزر المحيط الهادئ حتى عام 2050. وسيتم تبني هذه الاستراتيجية في القمة المقبلة لقادة دول المنظمة.
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العالم, المحيط الهادئ, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا

تشكيل حلف غربي جديد... حلف "المحيط الهادئ"

06:22 GMT 25.06.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الذهاب إلى بنك الصورسفينة كبيرة مضادة للغواصات من أسطول المحيط الهادئ الروسي "الأدميرال تريبوتس"، 2017
سفينة كبيرة مضادة للغواصات من أسطول المحيط الهادئ الروسي الأدميرال تريبوتس، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وبريطانيا ونيوزيلندا واليابان عن تشكيل حلف جديد - Partners in the Blue Pacific. وسوف يدعم الأقاليم في المحيط الهادئ ويقوي روابط جزر المحيط الهادئ مع بقية العالم.
وجاء في البيان المشترك الذي تم نشره على موقع البيت الأبيض: "نحن متحدون في تصميمنا على دعم المنطقة... نحن أيضًا متحدون في كيفية تنفيذ ذلك - وفقًا للمبادئ الإقليمية في المحيط الهادئ، والسيادة، والشفافية، والمساءلة، وقبل كل شيء، بقيادة جزر المحيط الهادئ".
تخطط دول الحلف لزيادة دعم "أولويات المحيط الهادئ" وفقا لاستراتيجية منتدى جزر المحيط الهادئ حتى عام 2050. وسيتم تبني هذه الاستراتيجية في القمة المقبلة لقادة دول المنظمة.
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