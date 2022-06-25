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جونسون: نخشى أن تجبر أوروبا أوكرانيا على قبول "اتفاق سلام سيئ"
جونسون: نخشى أن تجبر أوروبا أوكرانيا على قبول "اتفاق سلام سيئ"
أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، عن تخوفه إزاء إمكانية تعرض أوكرانيا لضغوط من أجل القبول "باتفاق سلام سيئ" مع روسيا، بسبب الضغوط... 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T08:23+0000
2022-06-25T08:23+0000
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وحسب "رويترز"، قال جونسون للصحفيين في العاصمة الرواندية كيغالي خلال حضوره قمة الكومنولث: "هناك دول كثيرة تقول إن الحرب الأوروبية ليست مفيدة، بسبب التداعيات الاقتصادية".واعتبر جونسون أن "ذلك سيزيد الضغط من أجل تشجيع أو ربما إجبار الأوكرانيين للوصول إلى اتفاق سلام سيئ".وفي السياق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، إن "التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يواجه خيبة أمل وألم بسبب العقوبات ضد روسيا".وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة وشركاءها الأوروبيين لم يتوقعوا الضغوط الاقتصادية التي يتعرضون لها بعد فرض عقوبات ضد روسيا.حيث ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد في الولايات المتحدة وأوروبا، بعد رفض أو الإعلان عن خفض واردات النفط الروسية، في حين أشارت الصحيفة إلى أن موسكو تمكنت تحت ضغط العقوبات من زيادة عائداتها من بيع النفط والغاز.ونقلت الصحيفة عن أندرو فايس، نائب رئيس مؤسسة "كارنيجي" للأبحاث، أن المشكلة تكمن في أن اقتصادات الدول الغربية أكثر ضعفًا مما افترضته حكوماتها.وفي وقت سابق، قال رئيس المعهد الأمريكي للأبحاث الاقتصادية، وليام روغر، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا كـ"إطلاق النار على قدميها".
https://arabic.sputniknews.com/20220625/صحيفة-الولايات-المتحدة-تشتكي-من-ألم-العقوبات-ضد-روسيا-1064175292.html
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جونسون: نخشى أن تجبر أوروبا أوكرانيا على قبول "اتفاق سلام سيئ"

08:23 GMT 25.06.2022
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Sputnik . Джастин Гриффитс-Уилльямс
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أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، عن تخوفه إزاء إمكانية تعرض أوكرانيا لضغوط من أجل القبول "باتفاق سلام سيئ" مع روسيا، بسبب الضغوط الاقتصادية على أوروبا.
وحسب "رويترز"، قال جونسون للصحفيين في العاصمة الرواندية كيغالي خلال حضوره قمة الكومنولث: "هناك دول كثيرة تقول إن الحرب الأوروبية ليست مفيدة، بسبب التداعيات الاقتصادية".
واعتبر جونسون أن "ذلك سيزيد الضغط من أجل تشجيع أو ربما إجبار الأوكرانيين للوصول إلى اتفاق سلام سيئ".

وفي السياق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، إن "التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يواجه خيبة أمل وألم بسبب العقوبات ضد روسيا".
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة وشركاءها الأوروبيين لم يتوقعوا الضغوط الاقتصادية التي يتعرضون لها بعد فرض عقوبات ضد روسيا.
حيث ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد في الولايات المتحدة وأوروبا، بعد رفض أو الإعلان عن خفض واردات النفط الروسية، في حين أشارت الصحيفة إلى أن موسكو تمكنت تحت ضغط العقوبات من زيادة عائداتها من بيع النفط والغاز.
العلمان الروسي والأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
صحيفة: الولايات المتحدة تشتكي من "ألم" العقوبات ضد روسيا
05:45 GMT
ونقلت الصحيفة عن أندرو فايس، نائب رئيس مؤسسة "كارنيجي" للأبحاث، أن المشكلة تكمن في أن اقتصادات الدول الغربية أكثر ضعفًا مما افترضته حكوماتها.
وفي وقت سابق، قال رئيس المعهد الأمريكي للأبحاث الاقتصادية، وليام روغر، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا كـ"إطلاق النار على قدميها".
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