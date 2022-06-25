عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220625/رئيسة-مولدوفا-تتوجه-إلى-كييف-مع-تصاعد-مخاوف-الأمن-الغذائي-1064187197.html
رئيسة مولدوفا تتوجه إلى كييف مع تصاعد مخاوف الأمن الغذائي
رئيسة مولدوفا تتوجه إلى كييف مع تصاعد مخاوف الأمن الغذائي
أعلنت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، اليوم السبت، عن خطط للسفر إلى أوكرانيا المجاورة قريبا. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T11:30+0000
2022-06-25T11:30+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0f/1047192628_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_866d9ace7558637894a8cfad5766fd42.jpg
وقالت لقناة "برايم" التلفزيونية المولدوفية: "أخطط لزيارة كييف في المستقبل القريب. سأشارك المزيد من التفاصيل بمجرد ترتيب الزيارة".وقالت ساندو إن الأزمة في أوكرانيا، وهي مصدر رئيسي للحبوب، قوضت الأمن الغذائي في بلدها لأن ارتفاع أسعار الحبوب أدى إلى ارتفاع تكاليف السلع الغذائية الأخرى.وأضافت أن "الأمن الغذائي للبلاد في خطر بسبب ما يحدث"، وحذرت من أن "هذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق الدولية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0f/1047192628_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_104551224fda96e5b61eb95245c24e2e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

رئيسة مولدوفا تتوجه إلى كييف مع تصاعد مخاوف الأمن الغذائي

11:30 GMT 25.06.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورالمرشحة للرئاسة في مولدوفا مايا ساندو
المرشحة للرئاسة في مولدوفا مايا ساندو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، اليوم السبت، عن خطط للسفر إلى أوكرانيا المجاورة قريبا.
وقالت لقناة "برايم" التلفزيونية المولدوفية: "أخطط لزيارة كييف في المستقبل القريب. سأشارك المزيد من التفاصيل بمجرد ترتيب الزيارة".
وقالت ساندو إن الأزمة في أوكرانيا، وهي مصدر رئيسي للحبوب، قوضت الأمن الغذائي في بلدها لأن ارتفاع أسعار الحبوب أدى إلى ارتفاع تكاليف السلع الغذائية الأخرى.
وأضافت أن "الأمن الغذائي للبلاد في خطر بسبب ما يحدث"، وحذرت من أن "هذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق الدولية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала