https://arabic.sputniknews.com/20220625/رئيسة-مولدوفا-تتوجه-إلى-كييف-مع-تصاعد-مخاوف-الأمن-الغذائي-1064187197.html
رئيسة مولدوفا تتوجه إلى كييف مع تصاعد مخاوف الأمن الغذائي
رئيسة مولدوفا تتوجه إلى كييف مع تصاعد مخاوف الأمن الغذائي
أعلنت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، اليوم السبت، عن خطط للسفر إلى أوكرانيا المجاورة قريبا. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T11:30+0000
2022-06-25T11:30+0000
2022-06-25T11:30+0000
العالم
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وقالت لقناة "برايم" التلفزيونية المولدوفية: "أخطط لزيارة كييف في المستقبل القريب. سأشارك المزيد من التفاصيل بمجرد ترتيب الزيارة".وقالت ساندو إن الأزمة في أوكرانيا، وهي مصدر رئيسي للحبوب، قوضت الأمن الغذائي في بلدها لأن ارتفاع أسعار الحبوب أدى إلى ارتفاع تكاليف السلع الغذائية الأخرى.وأضافت أن "الأمن الغذائي للبلاد في خطر بسبب ما يحدث"، وحذرت من أن "هذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق الدولية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيسة مولدوفا تتوجه إلى كييف مع تصاعد مخاوف الأمن الغذائي
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أعلنت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، اليوم السبت، عن خطط للسفر إلى أوكرانيا المجاورة قريبا.
وقالت لقناة "برايم" التلفزيونية المولدوفية: "أخطط لزيارة كييف في المستقبل القريب. سأشارك المزيد من التفاصيل بمجرد ترتيب الزيارة".
وقالت ساندو إن الأزمة في أوكرانيا، وهي مصدر رئيسي للحبوب، قوضت الأمن الغذائي في بلدها لأن ارتفاع أسعار الحبوب أدى إلى ارتفاع تكاليف السلع الغذائية الأخرى.
وأضافت أن "الأمن الغذائي للبلاد في خطر بسبب ما يحدث"، وحذرت من أن "هذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق الدولية".