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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/قوات-دونيتسك-وروسيا-تدمر-مدفعين-من-طراز-إم-777-1064179327.html
قوات دونيتسك وروسيا تدمر مدفعين من طراز "إم-777"
قوات دونيتسك وروسيا تدمر مدفعين من طراز "إم-777"
تم تدمير ثلاث راجمات غراد أوكرانية ومدفعين هاوتزر ودبابة واحدة في الـ24 ساعة الماضية، وفقًا للقوات الشعبية في جمهورية دونيتسك. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T08:37+0000
2022-06-25T08:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان: "دمرت العمليات العسكرية المشتركة لجمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة لروسيا الاتحادية أسلحة العدو ومعداته العسكرية التالية: ثلاث قاذفات غراد، واثنين من مدافع الهاوتزر إم-777، ودبابة وشاحنة واحدة".كما قمعت قوات الأمن ثلاث نقاط إطلاق نار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أفدييفكا وكاميشيفكا وبيرفومايسكوي.وأكدت أن القوات الأوكرانية أطلقت خلال اليوم أكثر من 180 قذيفة على أراضي جمهورية دونيتسك من راجمات غراد وأوراغان ومدفعية من عيار 155 و 152 و 122 ملم ودبابات وقذائف هاون من عيار 120 ملم.وبحسب مقر الدفاع الإقليمي للجمهورية، لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم نتيجة القصف.
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أخبار أوكرانيا

قوات دونيتسك وروسيا تدمر مدفعين من طراز "إم-777"

08:37 GMT 25.06.2022
© AFP 2022 / CHRISTOF STACHEجندي أمريكي يعمل على منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة إم إل ر إس (MLRS)
جندي أمريكي يعمل على منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة إم إل ر إس (MLRS) - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
© AFP 2022 / CHRISTOF STACHE
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تم تدمير ثلاث راجمات غراد أوكرانية ومدفعين هاوتزر ودبابة واحدة في الـ24 ساعة الماضية، وفقًا للقوات الشعبية في جمهورية دونيتسك.
وجاء في بيان: "دمرت العمليات العسكرية المشتركة لجمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة لروسيا الاتحادية أسلحة العدو ومعداته العسكرية التالية: ثلاث قاذفات غراد، واثنين من مدافع الهاوتزر إم-777، ودبابة وشاحنة واحدة".
كما قمعت قوات الأمن ثلاث نقاط إطلاق نار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أفدييفكا وكاميشيفكا وبيرفومايسكوي.
وأكدت أن القوات الأوكرانية أطلقت خلال اليوم أكثر من 180 قذيفة على أراضي جمهورية دونيتسك من راجمات غراد وأوراغان ومدفعية من عيار 155 و 152 و 122 ملم ودبابات وقذائف هاون من عيار 120 ملم.
وبحسب مقر الدفاع الإقليمي للجمهورية، لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم نتيجة القصف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:37 GMT
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