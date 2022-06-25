https://arabic.sputniknews.com/20220625/ما-هو-النشاط-الأفضل-الذي-يجب-القيام-به-بعد-التعرض-لنوبة-قلبية-خبيرة-توضح-1064209618.html

ما هو النشاط الأفضل الذي يجب القيام به بعد التعرض لنوبة قلبية... خبيرة توضح

ما هو النشاط الأفضل الذي يجب القيام به بعد التعرض لنوبة قلبية... خبيرة توضح

تحدثت اختصاصية أمراض القلب آنا كورينيفيتش عن النشاط الأكثر فائدة للأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية. 25.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-25T20:32+0000

2022-06-25T20:32+0000

2022-06-25T20:33+0000

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101436/35/1014363569_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_15eb2310c96b12e5387cbee833e0341e.jpg

وكتبت في قناتها على "تلغرام" أن السباحة مفيدة بعد الإصابة بنوبة قلبية. دون أن يكون هناك أي مبالغة في ممارستها ويجب ألا تغوص في الماء شديد البرودة.وأضافت: "في الأشهر الستة الأولى بعد النوبة القلبية، لا ينصح بالغطس في الماء البارد بشكل مفاجئ، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تشنج في الشرايين التاجية وقد يؤدي ذلك إلى توقف القلب بشكل مفاجئ".وتابعت: "وينطبق هذا أيضًا على السباحة الشتوية في الجليد، وفي الحمامات والساونا. لأن التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة خطيرة".ونصحت الطبيبة بأن الطريقة الأنسب ليكون كل شيء صحي هو ممارسة السباحة والغوص بشكل تدريجي، مضيفة: "اليوم تغمر قدميك فقط، غدًا إلى الركبة وبعد غد الوركين، ثم الجسد وأخيراً الرأس. إذا لم يكن هناك أي إزعاج في الصدر، فيمكنك المضي قدمًا. إذا كان هناك شيء مزعج، فأنت بحاجة إلى التوقف عن أن توجد في الماء البارد".وأضافت الاختصاصية أن الاستحمام مسموح به مع مراعاة كافة توصيات طبيب القلب والصحة الجيدة والضغط الطبيعي والنبض.وأشارت كورنيفيتش أيضًا إلى أنه بعد الإصابة بنوبة قلبية، لا ينصح بأخذ حمامات شمسية بين 11 و18 ساعة، منوهة إلى أنه من الأفضل للأشخاص الأصحاء قضاء هذا الوقت في الظل لتجنب حروق الشمس والجفاف بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

https://arabic.sputniknews.com/20220625/دراسة-جديدة-تعطي-نتائج-غير-متوقعة-عن-فائدة-كثرة-البيض-1064188709.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع