https://arabic.sputniknews.com/20220625/محافظة-عربية-تمنع-دخول--دراجات-توك-توك-إلى-مدنها-1064195377.html
محافظة عربية تمنع دخول دراجات "توك توك" إلى مدنها
محافظة عربية تمنع دخول دراجات "توك توك" إلى مدنها
أصدرت شرطة محافظة الأنبار العراقية، اليوم السبت، تعليمات بمنع تجوال دراجات الـ"توك توك" في جميع مدن المحافظة. 25.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-25T14:42+0000
2022-06-25T14:42+0000
2022-06-25T14:42+0000
العالم العربي
توك توك
دراجات
العراق
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وأفادت قناة "السومرية" نقلا عن مصدر أمني، قوله إنه "بعد ملاحظة انتشار واستخدام دراجة نوع (توك توك) دون موافقات وأوراق أصولية، وجهت شرطة الأنبار بمنع تجوال هذه الدراجات في جميع أقضية ومدن المحافظة ويتم حجزها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مستخدميها".وأعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، في وقت سابق، حظر استيراد سيارات "التوك توك".ويأتي قرار الهيئة، عقب اعتمادها لوائح وأنظمة المواصفات الفنية للدراجات الآلية، وتحديث لائحة علامة الجودة، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.ويشمل قرار الحظر الدراجات الآلية ثلاثية العجلات المستخدمة في نقل البضائع، والمركبات ثلاثية العجلات المجهزة بمقود، والتي لا تعد ضمن فئة الدراجات الآلية، بالإضافة إلى الدراجات الآلية المستعملة، التي تكون سعة أسطوانة محركها أقل من 125 مل، أو ما يكافؤها من دراجات كهربائية.كما حظرت الهيئة الدراجات والسيارات النارية ذات العجلتين والثلاث والأربع عجلات المخصصة لاستخدام الأطفال، التي لا يتجاوز ارتفاعها عن محور عجلاتها "50" سم، والمزودة بمحرك يعمل بالبنزين أو الغاز أو أي مادة أخرى مشتعلة.وأشارت المادة الثانية من اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة، إلى أن أحكامها ستسري على المنشأة التي تتقدم بطلب الحصول على ترخيص استعمال علامة الجودة السعودية على السلع التي تتوافر لها مواصفات قياسية.وتتضمن اللائحة 22 مادة، تحدد شروط أعمال منح ترخيص استعمال علامة الجودة السعودية، وآلية احتساب رسوم منح ومتابعة الترخيص.
https://arabic.sputniknews.com/20200215/السعودية-تحظر-استيراد-التوك-توك-1044553105.html
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العالم العربي, توك توك, دراجات, العراق
محافظة عربية تمنع دخول دراجات "توك توك" إلى مدنها
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أصدرت شرطة محافظة الأنبار العراقية، اليوم السبت، تعليمات بمنع تجوال دراجات الـ"توك توك" في جميع مدن المحافظة.
وأفادت قناة "السومرية" نقلا عن مصدر أمني، قوله إنه "بعد ملاحظة انتشار واستخدام دراجة نوع (توك توك) دون موافقات وأوراق أصولية، وجهت شرطة الأنبار بمنع تجوال هذه الدراجات في جميع أقضية ومدن المحافظة ويتم حجزها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مستخدميها".
وأشار المصدر إلى "منع دخولها من خارج المحافظة عن طريق السيطرات الرئيسية".
وأعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، في وقت سابق، حظر استيراد سيارات "التوك توك".
ويأتي قرار الهيئة، عقب اعتمادها لوائح وأنظمة المواصفات الفنية للدراجات الآلية، وتحديث لائحة علامة الجودة، بحسب صحيفة
"سبق" السعودية.
ويشمل قرار الحظر الدراجات الآلية ثلاثية العجلات المستخدمة في نقل البضائع، والمركبات ثلاثية العجلات المجهزة بمقود، والتي لا تعد ضمن فئة الدراجات الآلية، بالإضافة إلى الدراجات الآلية المستعملة، التي تكون سعة أسطوانة محركها أقل من 125 مل، أو ما يكافؤها من دراجات كهربائية
.
15 فبراير 2020, 16:05 GMT
كما حظرت الهيئة الدراجات والسيارات النارية ذات العجلتين والثلاث والأربع عجلات المخصصة لاستخدام الأطفال، التي لا يتجاوز ارتفاعها عن محور عجلاتها "50" سم، والمزودة بمحرك يعمل بالبنزين أو الغاز أو أي مادة أخرى مشتعلة.
وأشارت المادة الثانية من اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة، إلى أن أحكامها ستسري على المنشأة التي تتقدم بطلب الحصول على ترخيص استعمال علامة الجودة السعودية على السلع التي تتوافر لها مواصفات قياسية.
وتتضمن اللائحة 22 مادة، تحدد شروط أعمال منح ترخيص استعمال علامة الجودة السعودية، وآلية احتساب رسوم منح ومتابعة الترخيص.