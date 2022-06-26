https://arabic.sputniknews.com/20220626/أوكرانيا-فكرة-الانضمام-إلى-حلف-الناتو-باتت-من-الماضي-1064214934.html
أوكرانيا: فكرة الانضمام إلى حلف "الناتو" باتت من الماضي
أوكرانيا: فكرة الانضمام إلى حلف "الناتو" باتت من الماضي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس السبت، عن تخلي كييف عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T06:41+0000
2022-06-26T06:41+0000
2022-06-26T06:41+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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جاء هذا الكلام على لسان نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إيغور غوفكفا، خلال مقابلة خاصة مع صحيفة " فاينانشيال تايمز" الأمريكية. وأوضح المسؤول بأن انضمام كييف إلى الكتلة العسكرية لم يكن ممكناً على المدى القصير، لكنه أعرب عن أمله في أن يؤكد الناتو الشراكة الاستراتيجية مع كييف.كما دعا غوفكفا الناتو في القمة المقبلة في مدريد إلى الاعتراف بالدور المركزي لأوكرانيا في الأمن الأوروبي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أوكرانيا: فكرة الانضمام إلى حلف "الناتو" باتت من الماضي
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس السبت، عن تخلي كييف عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
جاء هذا الكلام على لسان نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إيغور غوفكفا، خلال مقابلة خاصة
مع صحيفة " فاينانشيال تايمز" الأمريكية.
وقال غوفكفا إن "أوكرانيا لن تتخذ خطوات للانضمام إلى الناتو، حيث رفض أعضاء الحلف هذه الخطوة المهمة".
وأوضح المسؤول بأن انضمام كييف إلى الكتلة العسكرية لم يكن ممكناً على المدى القصير، لكنه أعرب عن أمله في أن يؤكد الناتو الشراكة الاستراتيجية مع كييف.
كما دعا غوفكفا الناتو في القمة المقبلة في مدريد إلى الاعتراف بالدور المركزي لأوكرانيا في الأمن الأوروبي.