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الجزائر... هزة أرضية في وهران
الجزائر... هزة أرضية في وهران
سجل المرصد الأورومتوسطي للزلازل، اليوم الأحد، هزة أرضية في وهران، بلغت شدتها 4.1 درجة على مقياس ريختر. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
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الجزائر
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وتم تحديد مكان الهزة بـ13 كم شمال شرقي وهران، حسب صحيفة الخبر الجزائرية. ووقعت الهزة عند الساعة الثامنة و17 دقيقة بالتوقيت المحلي الجزائري. كما رصد المركز الأورومتوسطي هزّة ثانية أقل شدّة (3.4 درجات)، في حدود الساعة 20:24، حدّد مركزها في بير الجير بولاية وهران.
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الجزائر... هزة أرضية في وهران

21:01 GMT 26.06.2022
© AFP 2022 / Fadel Senna منطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021
منطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
© AFP 2022 / Fadel Senna
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سجل المرصد الأورومتوسطي للزلازل، اليوم الأحد، هزة أرضية في وهران، بلغت شدتها 4.1 درجة على مقياس ريختر.
وتم تحديد مكان الهزة بـ13 كم شمال شرقي وهران، حسب صحيفة الخبر الجزائرية. ووقعت الهزة عند الساعة الثامنة و17 دقيقة بالتوقيت المحلي الجزائري.
كما رصد المركز الأورومتوسطي هزّة ثانية أقل شدّة (3.4 درجات)، في حدود الساعة 20:24، حدّد مركزها في بير الجير بولاية وهران.
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