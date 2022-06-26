https://arabic.sputniknews.com/20220626/الجزائر-هزة-أرضية-في-وهران-1064264332.html
الجزائر... هزة أرضية في وهران
الجزائر... هزة أرضية في وهران
سجل المرصد الأورومتوسطي للزلازل، اليوم الأحد، هزة أرضية في وهران، بلغت شدتها 4.1 درجة على مقياس ريختر. 26.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-26T21:01+0000
2022-06-26T21:01+0000
2022-06-26T21:00+0000
الجزائر
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وتم تحديد مكان الهزة بـ13 كم شمال شرقي وهران، حسب صحيفة الخبر الجزائرية. ووقعت الهزة عند الساعة الثامنة و17 دقيقة بالتوقيت المحلي الجزائري. كما رصد المركز الأورومتوسطي هزّة ثانية أقل شدّة (3.4 درجات)، في حدود الساعة 20:24، حدّد مركزها في بير الجير بولاية وهران.
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر
الجزائر... هزة أرضية في وهران
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سجل المرصد الأورومتوسطي للزلازل، اليوم الأحد، هزة أرضية في وهران، بلغت شدتها 4.1 درجة على مقياس ريختر.
وتم تحديد مكان الهزة بـ13 كم شمال شرقي وهران، حسب صحيفة الخبر الجزائرية.
ووقعت الهزة عند الساعة الثامنة و17 دقيقة بالتوقيت المحلي الجزائري.
كما رصد المركز الأورومتوسطي هزّة ثانية أقل شدّة (3.4 درجات)، في حدود الساعة 20:24، حدّد مركزها في بير الجير بولاية وهران.